Venstres Kristian Jensen får bestyrelsespost i it-firma

- Hvis der er et godt match mellem mine interesser samt mine kvaliteter og det, som en virksomhed gerne vil, så kunne jeg sagtens se, at bestyrelsesarbejde ville være noget, som jeg lavede fremadrettet, siger Kristian Jensen.

Han understreger, at han ikke forlader politik, men lægger ikke skjul på, at han ser en fremtid i at arbejde i bestyrelser, hvis der er det rette match.

Han er tidligere finansminister og har været næstformand for Venstre, men trådte tilbage efter et formandsopgør med tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Løkke er nu løsgænger, mens Kristian Jensen er fortsat i Venstre, hvor han er ordfører for verdensmålene.

Derfor har han også tid til andet end politik.

Virksomheden sælger it-løsninger for kunder som Interpol og FN og har 130 ansatte.

- Jeg har sagt internt i Venstre, at skiftet i arbejdsomfang fra at være minister til at sidde som menigt folketingsmedlem også betyder, at jeg kigger efter noget andet ud over politikken, siger han til Berlingske.

Han stiller fortsat op til næste folketingsvalg.

Kristian Jensen mener, at mange politikere på Christiansborg mangler erhvervserfaring. Ifølge ham har mange af folketingsmedlemmerne enten en meget gammel eller begrænset erhvervserfaring.

Selv har han siddet i Folketinget i over to årtier og er uddannet bankassistent.