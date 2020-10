Venstres Ellen Trane vil være borgmester i Sønderborg

Det kan dog blive noget af en udfordring for den tidligere sundhedsminister. Socialdemokratiet står godt i meningsmålingerne, mens Venstre er gået tilbage siden valget.

Hun udfordrer socialdemokraten Erik Lauritzen, der var tæt på absolut flertal ved seneste kommunalvalg.

- Jeg har fået virkelig mange opfordringer, og nu er tiden der, hvor jeg gerne vil lægge mit politiske engagement på at styrke den by og det område, jeg bor i og holder så meget af, siger Ellen Trane Nørby til JydskeVestkysten.

Hun bor med sin samlever og to børn i Sønderborg og pendler til sit arbejde i Folketinget.

For et år siden stillede hun op til posten som næstformand i Venstre, men tabte til Inger Støjberg (V), der fik stor opbakning.

Ved folketingsvalget i 2019 fik Ellen Trane Nørby med 13.477 næstflest personlige stemmer af alle i Sydjyllands Storkreds. Ved valget genvandt Venstre meget af det terræn, der blev tabt til Dansk Folkeparti i 2015.

I Sønderborg fik hun 6365 stemmer ved valget i 2019.

Eva Kjer Hansen er en anden tidligere Venstre-minister, der forsøger at blive borgmester i sit lokalområde. Hun blev for nylig Venstres kandidat i den lidt større by Kolding.