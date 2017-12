Venstres Carl Holst vil have danskhedskurser til udlændinge

Venstres kirke-, social- og indenrigsordfører, Carl Holst, ser gerne, at udlændinge, der kommer til Danmark som flygtninge eller migranter, skal have kurser i danske værdier og kristendom.

- Det skal vi for at oplyse og tage venligt imod folk. Det er ikke for at missionere.

- Vi skal uddanne folk i medborgerskab, siger Carl Holst til Ritzau.

Han mener, at der kommer mange mennesker til Danmark, der ikke har en grundlæggende forståelse for, hvilket land og hvilken kultur de ankommer til.

- Nu vil jeg ikke generalisere, og det er ikke ment som en kritik, men det er der mange, der gør.

- Mange kommer hertil uden det kendskab. Og det er også derfor, nogle kommer hertil og ikke tror, at dansk lov er gældende, at vi ikke har ligestilling, at kvindens rettigheder ikke er de samme som mandens.

- Det skal de vide. For de er her som gæster. Og vi er gæstfrie, men de skal indordne sig vores normer og regler, siger Carl Host.

Over for Berlingske uddyber Carl Holst, at han gerne ser kurserne fokusere på værdier som demokrati, frihed, ligestilling, folkestyre og deltagelse i foreningsliv.

Idéen til forslaget kommer oven på den lov om uddannelse af prædikanter, der blev indført efter TV2-dokumentaren "Moskeerne bag sløret".

- Vi har allerede en lov om, at prædikanter skal have undervisning i vores folkestyre og vores samfund. Burde vi så ikke have det til en 17-årig afghaner, der kommer uledsaget til Danmark? Det synes jeg, siger Carl Holst til Ritzau.

Carl Holst vil nu arbejde for at få politisk opbakning til forslaget. Derfor kan det også ende anderledes, end han forestiller sig, understreger han.

- Hvordan det helt bliver udmøntet ved jeg selvfølgelig ikke. Men jeg mener, at det skal være et krav for folk, der kommer fra meget fremmede kulturer, end den danske.

- De vil have gavn af sådan et forslag her, siger Carl Holst.