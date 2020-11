Lars Christian Lilleholt (V) har i flere uger været syg med coronavirus, men er nu udskrevet fra hospitalet. Hvornår han er helt klar igen, er for tidligt at sige, skriver han på Facebook.

Venstrepolitiker udskrevet igen: Det har været 14 hårde dage

Venstrepolitiker og tidligere minister Lars Christian Lilleholt er igen blevet udskrevet fra Odense Universitetshospital, hvor han ad to omgange har været indlagt med coronavirus.

Det skriver han på Facebook.

- Jeg er blevet udskrevet fra Odense Universitetshospital (OUH) og er nu i hjemmeisolation. Jeg har det godt. Det har været 14 hårde dage, skriver han.

Senere skriver han:

- Stadig meget træt, men med masser af tro på, at jeg bliver klar igen. Jeg kommer til at tage den med ro den kommende tid, indtil jeg er helt på toppen. Og hvornår det bliver, er indtil videre for tidligt at sige. Det må den kommende tid vise.

Efter den første indlæggelse var Lars Christian Lilleholt hjemme i fire dage, men blev igen dårlig med høj feber. Derfor blev han genindlagt.

Han er under indlæggelse blevet behandlet med binyrebarkhormon, som han tidligere på ugen fortalte, at han har haft god effekt af.

Under den første indlæggelse blev han desuden behandlet med lægemidlet Remdevisir, som også har vist sig effektivt til patienter med coronavirus.

Lars Christian Lilleholt var energi-, forsynings- og klimaminister fra 2015 til 2019. Han er nu Venstres forsvarsordfører.

Flere andre folketingspolitikere er over de seneste uger blevet testet positive for coronavirus.

Heriblandt justitsminister Nick Hækkerup (S) og formand for De Konservative Søren Pape Poulsen, som tirsdag var tilbage i Folketingssalen efter at have været i isolation derhjemme.

Derudover har en lang række ministre og folketingsmedlemmer været i isolation, efter at de eksempelvis har været til møde med smittede.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) har kortvarigt været i isolation, efter at hun havde deltaget i et møde med justitsministeren.