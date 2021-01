Venstre vil udskyde momsbetalinger igen

- Vi kan se, at der er rigtig mange virksomheder, som har likviditetsmæssige udfordringer ovenpå et år, hvor de har skullet betale til lønkompensation og alt muligt andet, siger hun.

- Det har tæret på likviditeten, og det er svært at finde penge til at betale for momsen her 1. marts.

Udskydelsen af betaling af moms har været et af de greb, som den danske regering og Folketinget har tyet til for at hjælpe virksomheder i Danmark under coronaepidemien.

Formålet er at købe virksomhederne lidt tid, hvor de ikke skal betale moms og derfor kan beholde nogle penge på kistebunden til at betale for andre akutte udgifter, der kan holde virksomheden i gang, indtil der igen tjenes penge.

Eksempelvis har mellemstore virksomheder ikke skullet betale moms for tredje kvartal af 2020 1. december. Det skal de i stedet først gøre 1. marts sammen med momsen for anden kvartal.

På samme måde har små virksomheder fået udskudt deres betaling af moms for 1. halvår af 2020 fra 1. september sidste år til 1. marts i år.

Men begge disse indbetalinger kan ifølge Venstre godt vente. Partiet foreslår, at betalingerne 1. marts kan vente.

Præcis hvor længe og hvordan det skrues sammen, er partiet villig til at forhandle om.

- Man kan se på forskellige løsningsmodeller. En løsningsmodel kunne være, at man kunne få lov til at afdrage sin moms over tid, siger Louise Schack Elholm.