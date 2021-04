Venstre vil lempe forsamlingsforbud og åbne fitnesscentre

Står det til Venstre, skal der ske en hurtigere genåbning, og det skal indebære at lempe forsamlingsforbuddet samt at åbne for fitnesscentre.

Her kommer Venstre til bordet med fem konkrete forslag til en hurtigere afvikling af en stribe restriktioner.

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, vil ikke komme med et bud på, hvad forsamlingsforbuddet skal være på. Det vil partiet se på i forhandlingerne.

- Det vigtige for os er, at forsamlingsforbuddet følges ad med de øvrige restriktioner i samfundet. Vi kan se nu, at der er en manglende logik, hvor der er mulighed for at være en masse mennesker nede at handle, men er vi hjemme og fejrer fødselsdag, må vi højst være fem mennesker, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Forbuddet mod større grupper ønsker partiet helt udfaset "hen mod sommeren".

Som det ser ud nu, kan fitnesscentre tidligst åbne igen 6. maj, men det ønsker Venstre at fremrykke.

- Det er der nogle, der vil trække på smilebåndet over. Men det betyder noget at kunne holde sig i god form. Det betyder noget for vores velvære og følelse af normalitet i samfundet.

Partiet vil også åbne restauranter for både udendørs og indendørs servering, få børn og unge mere tilbage i skole, åbne indendørs idræt og få den såkaldte superligaordningen i gang.

Superligaordningen er en model til at få tilskuere tilbage på fodboldstadioner.

Venstre foreslår at genåbne restauranterne med "rimelige afstandskrav", så man derved kan gøre det uden brug af coronapas.

Jakob Ellemann-Jensen siger, at de nuværende "få indlagte" med covid-19, og at "der er styr på smitten", taler for en større genåbning.

- Vi er blevet advaret hele vejen igennem om, at alle de ting, vi foretog os, ville medføre meget stigende smittetal. Vi blev advaret om 870 indlagte i midten af april. Tallet var 207 indlagte mandag.

- Man har altså en tendens til at overdrive de her scenarier og tegne et skræmmebillede, og det vil vi gerne opponere imod, siger han.

Hele blå blok har talt for en hurtigere åbning af samfundet, og også Radikale Venstre ser basis for en større genåbning.

Partierne mødes torsdag eftermiddag, hvor Justitsministeriet har indkaldt til forhandlinger om en mulig yderligere lempelse af de nuværende restriktioner.

Indkøbscentre på under 15.000 kvadratmeter får tirsdag lov til at genåbne som led i den trinvise plan. Næste skridt i genåbningen bliver 21. april.