Venstre vil have opholdsforbud for utryghedsskabende unge

Han fortæller, at et konkret forslag er opholdsforbud.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger på et pressemøde efter partiets sommergruppemøde fredag, at partiet vil slå ned på utryghedsskabende unge som del af en stram udlændingepolitik.

- Næste uge starter forhandlinger om politireform. Og et af vores konkrete forslag vil være, at politiet får større beføjelser til at slå ned på utryghedsskabende unge.

- Konkret foreslår vi opholdsforbud. Så unge udlændinge kan få forbud mod at være i områder, hvor de skaber utryghed, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Generelt understreger Jakob Ellemann-Jensen, at han vil stå for en stram udlændingepolitik.

- Integration er en udfordring. Vi står foran en enorm opgave. Vi skal føre en stram udlændingepolitik. Vi skylder os selv, danskerne, vores børn og børnebørn, at få bedre styr på integrationen.

- Vi skal stille krav til dem, der kommer til Danmark. Det er godt at stille krav, for det viser, at man forventer noget af mennesker, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det har været et spørgsmål, om Jakob Ellemann-Jensen har bakket op om den udlændingepolitik, der blev ført under VLAK-regeringen, som havde Dansk Folkeparti som støtteparti.

På pressemødet gør Jakob Ellemann-Jensen meget ud af at sige, at han ikke har meget tilfælles med De Radikale, og at udlændingepolitikken ikke har ændret sig.

- Der har været skabt tvivl om vores politik. Vi har lempet på vores udlændingepolitik nul gange, efter jeg blev formand, siger han.

- Vi skal have styr på, hvem der kommer ind. Og der skal være konsekvens, når det kommer til, hvem vi sparker ud igen.

Formanden erkendte dog, at han ikke havde fået italesat holdningen nok.

- Jeg troede ikke, at der var tvivl om, hvor Venstre stod i udlændingepolitikken. Dér tog jeg fejl, og det retter jeg op på, siger han.