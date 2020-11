Venstre vil have national kriseplan til minkavlere

- Jeg vil gerne have, at regeringen tager ansvar for denne her fuldstændigt uholdbare situation, man har sat ikke bare minkavlere men også deres familier og børn i.

- De har fra den ene dag til den anden fået ødelagt deres livsværk, og deres økonomiske fremtid er usikker. Vi har allerede set et selvmordsforsøg.

- Så vi foreslår, at regeringen opretter et nationalt kriseberedskab, siger Marie Bjerre.

Onsdag i sidste uge besluttede regeringen, at alle mink i Danmark skal slås ned for at undgå smitte med muteret covid-19 fra mink til mennesker. Det har sat de danske minkavlere i en svær situation, da det er ødelæggende for deres forretning.

Ud over minkavlerne står ansatte i følgeerhverv landet over til at blive arbejdsløse.

Sundhed og psykiatri ligger som ansvarsområde hos regionerne i Danmark.

Og Region Nordjylland, hvor der er særligt mange minkfarme, har allerede aktiveret et kriseberedskab.

Ligeledes har Region Syddanmark og Region Midtjylland tilbudt krisehjælp til minkavlere. Men det er altså ikke nok, ifølge Venstre.

- Det er så stor og ekstraordinær opgave, regeringen har kastet mange ud i. Derfor må regeringen også tage ansvar for, at der er kriseberedskab i alle regioner. Det skal selvfølgeligt ske i samarbejde med regionerne.

- Men dette her er en national krise, der rammer alle regioner. Som regeringen må tage ansvar for, siger Marie Bjerre.

Venstre kræver, at social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) indkalder til forhandlinger om forslaget.

- Hvis regionerne gerne vil påtage sig opgaven, så er det fint. Men så skal der følge penge med. For dette her er en helt ekstraordinær situation, regeringen har kastet de her familier og børn ud i, siger Marie Bjerre.