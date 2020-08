Venstre vil have fokus på hjælp til coronaramte erhverv

I planerne var der lagt op til, at forsamlingsforbuddet skulle lempes, samt at natteliv og spillesteder kunne genåbnes. Men et stigende smittetal har ændret forudsætningen, og derfor vil Venstre fokusere på, hvordan ramte erhverv kan hjælpes yderligere.

Onsdag skal Folketingets partier for første gang efter sommerferien diskutere den fortsatte åbning af Danmark oven på forårets nedlukning for at inddæmme smitte med covid-19.

- På baggrund af de aktuelle tal ser det besværligt ud med yderligere åbning. Det må man sige. Også når man ser på udviklingen bare inden for de seneste par dage.

- Så et af vores store fokuspunkter i dagens forhandlinger bliver at sikre kompensation til nogle af de erhverv, der er allerhårdest ramt, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, og fortsætter:

- Selvfølgelig er det vigtigt at se på sundhed, og det er afgørende, at vi får diskuteret det. Men vi skal også diskutere, hvordan vi får spændt et sikkerhedsnet ud under de brancher, der kommer til at lide.

Foråret igennem blev der med store flertal vedtaget omfattende hjælpepakker til erhvervslivet for at holde liv i økonomien og afværge store mængder fyringer.

Mange brancher er delvist ude af krisen, og Troels Lund Poulsen mener da også, at man må fokusere på dem, der er hårdest ramt og dem, der ser ud til alligevel ikke at kunne åbne.

- Der er heldigvis mange brancher, der ser ud til at have det godt. Og det er glædeligt.

- Generelt er der lagt op til, at kompensationsordningerne stopper til august. Men hvis vi fortsætter med at holde lukket for nogle brancher, så skal der gøres noget ved det.

- Eksempelvis turismeindustrien, hvor der er hundredtusindvis af ansatte, og lufthavnene for at nævne nogle få. Der må gøres noget ekstraordinært for de brancher, siger Troels Lund Poulsen.