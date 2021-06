Venstre vil have e-sport som valgfag i folkeskolen

- De egenskaber, unge mennesker får med sig, når de dyrker e-sport, det er fokusering, samarbejde, strategi og kommunikation. Mange af de ting skal du bruge resten af dit liv, siger Stén Knuth.

- Derfor kunne vi godt tænke os, at man får et større fokus på det i folkeskolen.

I dag skal elever i 7. og 8. klasse vælge et af fire fag: håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Og hvis det står til Venstre, skal e-sport føjes til den liste.

Skoler er ikke forpligtet til at tilbyde alle fagene på listen, men der skal være tilbud om mindst to af disse valgfag.

E-sport tilbydes allerede i dag som valgfag på en række efterskoler.

Håbet fra Venstre er, at ved at flytte e-sport over i folkeskolen kan det også blive en vej for flere unge over i en forening i stedet for at spille alene derhjemme.

I Venstre er forhåbningen, at foreningerne kan hjælpe med at undgå, at de unge danner nogle usunde vaner, når de spiller computer.

- E-sport Danmark er i gang med at hjælpe foreningerne med at sætte gang i sunde vaner. Både at blive dannet, men også at man rejser sig en gang i mellem og ikke drikker sodavand og spiser pizza hele natten, siger Stén Knuth.

- Derfor vil vi gerne give E-sport Danmark nogle midler, så de kan være med til at sætte de rammer.

Ligeledes mener Venstre, at foreningerne kan hjælpe med at bekæmpe eventuel dårlig opførsel virtuelt.

- Fordi i en forening kan du få at vide, at det er ikke normalt, at du bander eller spytter eller slår. Det er ikke almindeligt, at man taler sådan til piger eller drenge, siger Stén Knuth.

- Jeg har jo også selv haft to drenge, der har siddet og spillet hele natten. Og nogle forældre lader dem jo bare være, fordi så er der ro. Men jeg tror, at det er sundt, at de kommer ned i en forening.