Venstre vil have de yngste elever tilbage i skole

Det siger partiets sundhedsordfører, Martin Geertsen, forud for et pressemøde i Statsministeriet torsdag aften.

Eleverne i 0. til 4. klasse bør sendes tilbage i skole igen så snart, det er praktisk muligt. Det er Venstres holdning, og der skal tungtvejende og specifikke faglige begrundelser til for at ændre den.

- Der er for meget mistrivsel blandt børn og unge og for den sags skyld også hos deres forældre, siger han.

- Vi er nødt til efter vores opfattelse at få børnene i skole igen.

- Det er der i øvrigt også en økonomisk gevinst ved, således at forældrene kan begynde at passe deres arbejde.

Her vil statsminister Mette Frederiksen (S) ifølge Ritzaus og flere andre mediers oplysninger forlænge en række restriktioner med tre uger fra 7. februar til 28. februar - herunder at eleverne i folkeskolen skal være sendt hjem.

Der er ifølge flere medier dog en dør på klem for at undersøge, om de yngste elever kan komme tilbage før 28. februar.

Men hvis statsministeren spørger det største oppositionsparti, Venstre, bør det ske hurtigst muligt.

Martin Geertsen er bekymret for, at omkostningerne i form af mistrivsel hos børnene er ved at blive for store.

Så hvis han skal overbevises om at holde eleverne fra 0. til 4. klasse hjemme, skal myndighederne præsentere nogle argumenter for, hvorfor præcis det tiltag er nødvendigt.

- Sundhedsmyndighederne skal præsentere nogle virkelig tunge sundhedsfaglige argumenter for, at vi ikke hurtigst muligt får sendt de yngste i skole igen.

Spørgsmål: Er en generel bekymring for udviklingen i den såkaldte britiske variant tungtvejende nok?

- Nej, vi vil godt have et specifikt argument for, hvorfor vi ikke på en sundhedsforsvarlig måde skal kunne sende børnene i skole igen.

- Vi har allerede vores daginstitutioner åbne, og sundhedsmyndighederne fortæller os, at de alleryngste ikke er superspredere.