Venstre vil give millioner til indsats for Afghanistan-veteraner

Situationen i Afghanistan, hvor den militante islamistiske bevægelse Taliban har overtaget magten, har gjort det nødvendigt at styrke indsatsen for de danske veteraner.

- Den helt aktuelle situation i Afghanistan har synliggjort, at der er behov for yderligere støtte og opbakning. Derfor vil vi foreslå, at der på finansloven for næste år afsættes yderligere 20 millioner kroner til veteranområdet, siger forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V).

- Det her kan ikke hjælpe veteranerne alene, der skal også andre initiativer til. Men for os er det meget vigtigt, at samfundet sender et klart og tydeligt signal om, at dér, hvor vi kan, skal vi selvfølgelig hjælpe veteranerne.

- Pengene gør det ikke alene, men det her kan være et lille plaster på det sår, der er, siger han.

En veteran er en person, som har været udsendt i mindst én international mission.

Venstres udmelding søndag kommer på dagen, hvor der er flagdag for Danmarks udsendte.

Det brede politiske flertal, der står bag det nuværende forsvarsforlig, blev i november sidste år enige om at afsætte i alt 50 millioner kroner til veteraner over en treårig periode til og med 2023.

Men Venstre ønsker altså at yde mere støtte på baggrund af situationen i Afghanistan, hvor Taliban har gennemført en kaotisk magtovertagelse, i forbindelse med at de vestlige lande trak sig ud af landet efter 20 år.

Venstre vil give de 20 millioner kroner til Veterancentret, der hører under Forsvarsministeriet.

Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og pårørende og har otte centre rundt om i landet på Forsvarets kaserner.

Her bliver der ydet blandt andet hjælp til behandling af psykiske efterreaktioner og i arbejdsskadesager.

Ud over en støtte til Veterancentret foreslår Venstre også, at udvalgte veteranprojekter, der har vist sig økonomisk bæredygtige, skal få del i driftsstøttemidler.

- Vi peger blandt andet på Danske Veteranhjem, der driver veteranhjem i en række byer, siger Lars Christian Lilleholt.

- De skal sidde år efter år og sende ansøgninger ind og kender ikke den økonomiske fremtid år ud i fremtiden.

- Vi synes, det er nødvendigt, at veteranhjemmene får mere sikker fod under tingene og dermed over en længere periode får mulighed for at kunne disponere, siger han.

Venstre vil drøfte med forligskredsen bag forsvarsforliget, hvilke projekter der skal have støtte.