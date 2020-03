Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen (V) frygter, at mange selvstændige vil lukke virksomheden, hvis de ikke får mulighed for lønkompensation på lige fod med ansatte. Venstre foreslår samtidig, at de små virksomheder får tilbagebetalt den senest indbetalte moms. Det skal øge virksomhedernes likviditet her og nu.

Venstre vil give lønkompensation til selvstændige

Venstre vil udstrække lønkompensation til også at gælde selvstændige. Samtidig skal de mindre virksomheder have den seneste betaling af moms tilbage.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Udmeldingen kommer, efter at regeringen mandag valgte at give små og mellemstore virksomheder lov til at udskyde moms og skat.

Dermed lægger Venstre nu op til yderligere hjælp til iværksættere. Især lønkompensationen kan vise sig at blive dyr for staten.

Men det er et nødvendigt supplement til regeringens udspil, mener V-formanden:

- Vi mener, at det er rimeligt og fornuftigt, at lønkompensation også gælder selvstændige.

- Ellers risikerer vi, at selvstændige mister deres forsørgelsesgrundlag og en række mindre virksomheder lukker ned. Så der er dels et ligestillingselement i forhold til lønmodtagerne og også en hensigtsmæssighed i, at vi hjælper på denne måde, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Hvad kommer det til at koste?

- Det afhænger af, hvilken model man vælger. Det her er et oplæg, som vi meget gerne drøfter med regeringen, og som vi gerne vil have dem til at regne på.

Spørgsmål: Hvordan vil I finansiere det?

- Der er en række forslag, som skal finansieres, herunder dem der blev aftalt i trepartsaftalen i weekenden. Fordelen er, at der er tale om engangsomkostninger. Det er ikke udgifter, der skal findes løbende på finansloven.

- Vi står i den heldige situation, at Danmark har en vældig god økonomi. Det kan vi takke mange års ansvarlig økonomisk politik for. Derfor mener jeg også, at der er er råd til de her tiltag, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ud over lønkompensation foreslår Venstre, at de mindre virksomheders seneste momsbetaling fra 2. marts ekstraordinært tilbagebetales til virksomhederne. Det skal sikre, at de har flere penge på kistebunden her og nu.

Regeringens forslag med at udskyde moms og skat skal ligeledes give virksomhederne flere penge mellem hænderne her og nu - såkaldt likviditet.

Spørgsmål: Regeringens beslutning giver ifølge Skatteministeriet 40 milliarder kroner ekstra i likviditet til de små virksomheder. Er det ikke et overbud, at I nu kommer med dette forslag, når der allerede er givet hjælp?

- Nej, det er ment som et supplement, ikke et overbud. Det er godt, at man får udskudt momsbetalingerne. Men hvis man ikke har nogen omsætning, så er det præcis nul kroner, man spare ved at få udskudt moms.

- Vi foreslår to gode værktøjer til at holde hånden under denne type virksomheder, siger Jakob Ellemann-Jensen.