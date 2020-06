Venstres idrætsordfører, Stén Knuth, vil have lettet administrationen for foreningslivet, som også skal have mulighed for at slippe for at betale skat op til fem millioner kroner. (Arkivfoto)

Venstre vil give foreninger skattefrihed for fem millioner

Alment velgørende foreninger skal kunne tjene op til fem millioner kroner om året uden at betale skat. Og foreningerne skal samtidig fritages for alt for meget administrativt bøvl.

Det er nogle af de i alt 14 initiativer til at styrke foreningslivet i et beslutningsforslag fra Venstre, som torsdag skal behandles i Folketingssalen.

- Foreningerne derude skal opleve, at de har mindre bøvl og mindre administration, siger idrætsordfører Stén Knuth (V).

- Hvis min lokale taekwondoklub sælger en kop kaffe og nogle småkager, så er det sådan i dag, at det skal vi opgive og betale skat af.

- Der er rigtig mange foreninger derude, som oplever det samme, og det vil vi gerne friholde dem fra, siger han om forslaget om skattefritagelse.

Venstre stiller i forslaget om at slippe for at betale skat som betingelse, at foreningerne har eksisteret i mindst fem år.

Det overskud, som kommer af at slippe for at betale skat for indtægter op til fem millioner kroner, skal desuden ubeskåret gå til foreningen, står der i forslaget.

I alt arbejder op mod 700.000 danskere som frivillige i danske foreninger.

I Venstres øjne bliver der lagt alt for mange administrative forhindringer ud for foreningerne.

Partiet vil derfor have undersøgt, om Danmark i højere grad end nu kan bruge undtagelsesbestemmelserne i persondataforordningen, sådan at foreningslivet kan slippe for en del administration.

Venstre mener, at GDPR-reglerne er kommet til at fylde for meget, og at Danmark ser ud til at have overimplementeret de regler, der er indført i EU-regi.

- Vi vil gerne prøve at udfordre nogle af de her ting, hvor vi som frivillige går død, fordi vi skal administrere, skrive og gøre ved for at få lov til at gøre det, som vi er allerbedst til, nemlig at være i de her fællesskaber.

- Vi vil gerne se på hele foreningsverdenen. Er der forhold, der gør, at vi kan skrue ned, så det bliver nemmere at være forening, og det bliver nemmere at være frivillig, siger Stén Knuth.