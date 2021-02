Venstre vil genåbne delvist: Vi skal leve med britisk mutation

Samfundet har efter et år lært at leve med virus ved at holde afstand, spritte af og bruge maske. Derfor bør samfundet genåbne mere, hvilket der tegner sig et politisk flertal for.

- Folk ved ikke, om de købt eller solgt. Vi er snart et år inde i pandemien, vi har lært noget, vi er kommet længere med vacciner, test, isolation, sociale bobler, at spritte af og at holde afstand, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

Han påpeger, at coronavirus har flere påvirkninger af borgerne end sygdommen selv.

Der er sygdomme, der ikke opdages og behandles, og unge og ældres trivsel er fortsat nedadgående.

- Det bliver vi nødt til at tage bestik af, så vi ikke bruger de samme værktøjer, vi brugte for et år siden. Det er svært at forstå, hvorfor der står 1000 mennesker i et supermarked, men der ikke må stå tre mennesker i en boghandel, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Statens Serum Institut ser mulighed for lokale genåbninger, men advarer om den britiske mutation, som er mere smitsom end den oprindelige coronavirus fra Kina.

Den oprindelige virus er aftagende, men den britiske mutation er i vækst og er snart den dominerende i Danmark.

Kontakttallet for den britiske variant er 1,25. Det betyder, at ti smittede giver smitten videre til 12,5 andre.

Ellemann-Jensen kalder det bekymrende, men står fast.

- Enhver udvikling i den forkerte retning er bekymrende, men coronavirus er ikke den eneste i vores samfund. Jeg frygter, man har stirret sig blind på coronavirus og ikke ser på det uddannelses- og dannelsesmæssige efterslæb samt på andre sygdomme, siger han.

SF vil genåbne mere fra 1. marts, og dermed tegner der sig et flertal med de borgerlige. Det glæder Ellemann.

- Jeg håber ikke, det er nødvendigt, men om nødvendigt er det et flertal, der skal bruges. Regeringen må bede sine myndigheder lave beregninger på en mere fleksibel genåbning.

- Det er som om, at den socialdemokratiske velfærdsmodel også slår igennem her. Det ikke alle kan, er der ingen, der må. Derfor ser man Danmark som fuldstændig åben eller fuldstændig lukket, siger Jakob Ellemann-Jensen.