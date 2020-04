Sophie Løhde, politisk ordfører for Venstre, vil finde en milliard ekstra til kommunerne i forhandlingerne om et nyt udligningssystem. (Arkivfoto)

Venstre vil finde flere penge i udligningsforhandlinger

Kommunerne skal i et nyt udligningssystem have en milliard ekstra på grund af coronakrisen, mener Venstre.

Venstre vil finde en milliard kroner ekstra til kommunerne i forhandlingerne om et nyt udligningssystem.

Pengene skal hjælpe kommunerne til bedre at håndtere konsekvenserne af coronakrisen. Det skriver Jyllands-Posten.

Forhandlingerne om et nyt udligningssystem gik i stå, da Danmark lukkede på grund af coronasituationen.

Men forhandlingerne skal snart genoptages, hvis regeringen skal nå sin plan om at fremsætte et færdigt forslag for Folketinget i maj.

- Vi mener, at der er behov for, at vi tilfører kommunerne en milliard ekstra.

- Det handler om at sikre en ordentlig velfærd til vores børn, unge og ældre, også efter en udligningsreform i coronaens skygge, siger Sophie Løhde, der er politisk ordfører for Venstre, til Jyllands-Posten.

Udligningssystemet sender hvert år omkring 18 milliarder kroner fra de rigeste kommuner til de fattigste kommuner.

Hensigten med systemet er at udligne de største forskelle på tværs af landet.

I forhandlingerne om et nyt system lægger regeringen ifølge Jyllands-Posten op til at ændre beskæftigelsestilskuddet. Det fordeler cirka ti milliarder kroner mellem kommunerne hvert år, og det er sket ud fra antallet af arbejdsløse.

Regeringen vil lave om på tilskuddet, så det ikke længere kun er antallet af arbejdsløse, der bestemmer pengenes fordeling. Det skal i stedet flettes ind i det almindelige udligningssystem, hvor faktorer som blandt andet ældre eller udsatte borgere indgår.

Men det vil ifølge Venstre ramme nogle kommuner ekstra hårdt, fordi der på den ene side er kommet flere ledige under coronakrisen, samtidig med at der bliver brugt flere ressourcer på at passe på børn og ældre og overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) ønsker i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten ikke at forholde sig til Venstres krav.

Hun fortæller blot, at regeringen har samme ambition om at indgå en aftale om udligning, som den hele tiden har haft, og at Venstres forslag vil blive vendt ved forhandlingsbordet.