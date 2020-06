Venstre vil afsætte 50 millioner til at reklamere for Danmark

Venstre foreslår at give 50 millioner kroner til markedsføring af Danmark som rejsemål for udenlandske turister.

Konkret vil Venstre give 50 millioner kroner ekstra i år til turismeorganisationen VisitDenmark, som arbejder med at markedsføre Danmark. I 2020 modtager organisationen 125 millioner kroner, som er afsat på finansloven.

Der skal gøres en særlig indsats for at lokke tyske, islandske og norske turister til, siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

Fra mandag kan de nemlig krydse grænsen og holde ferie i Danmark.

- Over for Norge, Island og Tyskland skal vi selvfølgelig gøre os rigtig, rigtig lækre. Det er dem, der kan komme frem til udgangen af august, som det ser ud nu, siger han.

EU-Kommissionen har rådet alle EU-lande til at løfte grænserestriktionerne internt i EU. Flere partier presser også regeringen for, at grænserne tidligere end planlagt kan åbnes for flere lande.

- Når grænserne åbnes, skal vi sørge for, at vi får vores andel af turister, og gerne en større andel. Turismeerhvervet er enormt vigtigt for Danmark, siger Torsten Schack Pedersen.

- Desuden er det det erhverv, som måske er hårdest ramt. Derfor er vi nødt til at bruge et af de instrumenter, som kan være med til at løfte det erhverv igen, siger han.

Partierne forhandler søndag uden bagkant for at blive enige om sommerpakken, der skal sætte gang i økonomien, i takt med at hjælpepakkerne udfases. Samtlige partier et til stede.

Centralt i forhandlingerne er udbetalingen af danskernes indefrosne feriepenge, som er et resultat af den nye ferielov.

Den vendte optjeningen af feriepenge om, og dermed stod danskerne til at få et års "ekstra" feriepenge udbetalt.

Regeringen har hidtil spillet ud med udbetaling af to ugers feriepenge. Men partier fra begge politiske fløje har ønsket, at alle fem uger af de indefrosne penge skal udbetales hurtigst muligt.