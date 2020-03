Venstre vil åbne tomme hoteller for voldsramte kvinder

Det er i hvert fald det mønster, flere organisationer har set. Og derfor opfordrer Venstre nu til, at de mange værelser på hoteller, der står tomme på grund af udbruddet af coronavirus, skal gives til kvinder, som ikke kan få plads på krisecentre.

Det siger Fatma Øktem, der er partiets ligestillingsordfører.

- I denne svære tid, hvor vi alle sammen bliver bedt om at være hjemme, er der kvinder, som ikke har den tryghed og sikkerhed.

- Der har vi - også regeringen - en forpligtigelse til at gå ind og hjælpe disse kvinder, siger hun.

Siden 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede den første række tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus i Danmark, har der i gennemsnit været fem henvendelser hver dag om plads på krisecentre.

Fra januar og frem til statsministerens pressemøde var der i gennemsnit 2,7 henvendelser om dagen.

Tallet dækker over henvendelser fra både mænd og kvinder. I perioden er der dog kun kommet én henvendelse fra en mand, oplyser organisationen Lev Uden Vold.

Men der er ikke plads på centrene til de mange personer, lyder det.

Derfor meddelte social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) fredag, at regeringen vil øge kapaciteten på kvindekrisecentrene.

Det skal ske ved at fremrykke midler, der er afsat på finansloven for 2020, til at etablere flere faste pladser på krisecentrene samt til at oprette akutte pladser nu og her.

Handleplanen vil være klar den kommende uge, sagde hun på et pressemøde.

Selv om Venstre er enig i beslutningen om at fremrykke midler fra finansloven, så frygter Fatma Øktem, at der vil gå tid, før vi ser det munde ud i reelle pladser.

- Det, der er sagt, er, at det skal være i forlængelse af de eksisterende krisecentre, og det får mig til at tro, at det kan tage tid at finde pladser, hvis man først skal bygge ud og leje.

- Her er der en oplagt mulighed for at gå ind og bruge de her hoteller, hvor regeringen indkvarterer kvinderne.

- Samtidig skal der være vagter, som er med til at skabe sikkerhed og tryghed. Det kan etableres ret hurtigt, siger hun og understreger, at der vil være tale om "en midlertidig" løsning.

Enhedslisten bakker op om Venstres forslag. Politisk ordfører Pernille Skipper bemærker, at man også skal have personalet på krisecentrene i tankerne.

- Det er vigtigt, at krisecentrene med de fagprofessionelle også er der som et mellemled. Hvis de ikke er det, så svigter vi de kvinder, der kommer til at sidde alene på et hotelværelse, siger hun

Også Dansk Folkeparti støtter forslaget. Socialordfører Karina Adsbøl nævner, at brugen af tomme hoteller ikke behøver at være den eneste mulighed.

- Det allerbedste ville være, hvis man kunne sætte boligpavilloner op ved krisecentrene, for på den måde er man tæt på både hjælpen og rådgivningen, siger Karina Adsbøl.