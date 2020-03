Venstre vil åbne garantifond for dødstruet rejsebranche

Rejsebranchen er tvunget helt i knæ og står inden for kort tid over for en stribe konkurser. På grund af coronavirus har regeringen frarådet alle rejser, og bestilte rejser bliver masseaflyst. For at redde branchen vil Venstre have åbnet Rejsegarantifonden.

Rejsegarantifonden er branchen egen tvungne opsparing, der normalt hjælper rejsende, hvis deres rejseselskab går konkurs.

- Vi skal bruge den infrastruktur, vi allerede har i Rejsegarantifonden. Den kan tilbagebetale de krav, der er til rejsebureauerne lige nu.

- Normalt dækker den, når selskaber allerede er gået konkurs. Men hvis vi ikke sætter ind nu med konkret hjælp til de store tilbagebetalingskrav, som folk har lige nu mod deres rejsebureauer, fordi rejser frarådes, så vil de gå konkurs snart.

- Og så vil Rejsegarantifonden alligevel skulle betale, siger medlem af Erhvervsudvalget for Venstre Tommy Ahlers.

Rejsegarantifonden indeholder gerne et trecifret millionbeløb. Men det kan vise sig ikke at være nok. Derfor skal staten også være klar til at skyde flere penge i fonden, siger Venstre.

- Vi skal undgå, at rejsebureauerne går konkurs, siger Tommy Ahlers.

Det er ikke kun rejsebureauerne, der lider voldsomt lige nu. Også flybranchen samt hoteller og restauranter er meget hårdt ramt.

- Vi synes generelt, at man skal gøre noget for de meget udsatte sektorer. Vi taler om en hel industri, der bliver ramt med det samme.

- Det er ikke bare en nedgang i omsætningen, omsætningen er forsvundet, siger Tommy Ahlers.

Søndag fortalte SAS, at man sender 10.000 ansatte midlertidigt hjem. Og søndag aften opfordrede Dansk Rejsebureau Forening sine medlemmer til - imod loven - at stoppe med at refundere rejser for at sikre deres overlevelse.

- Vi ser ikke en anden udvej. Vi har ingen rejser ud, ingen nye bookinger og skal samtidig refundere en masse rejser, der ikke kan gennemføres.

- Hvis man går i gang med at refundere uden at have nye penge, så står hele branchen over for at gå konkurs i løbet af et par uger, sagde direktør Lars Thykier.