Venstre vil åbne for frisører og tandlæger nu

Det viser, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at åbne for yderligere 27.000 menneskers normale arbejdsliv under den igangværende coronakrise, hvis der åbnes for liberale erhverv.

Små erhvervsdrivende som eksempelvis frisører, tandlæger, fysioterapeuter og kiropraktorer skal kunne drive forretning igen.

Hellere i dag end i morgen, mener Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

- Vi skal handle nu. Vi skal have gang i Danmark igen. Og nu har vi sundhedsmyndighedernes ord for, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at genåbne de liberale erhverv, som har været tvangslukket, uden risiko for sundheden.

- Jeg forstår ikke, hvad vi venter på. Denne viden har statsministeren siddet med i adskillige dage, mens folk i de liberale erhverv hver dag oplever at miste deres arbejde, deres indtægt og deres livsværk, siger hun.

Notatet er fra tirsdag 14. april. Men de øvrige partier så først notatet onsdag. Partilederne havde tirsdag et videomøde, hvor man drøftede den videre genåbning af Danmark.

Det er der ikke kommet et resultat ud af endnu, da der regnes på de forskellige partiers respektive ønsker.

Onsdag blev der åbnet for landets vuggestuer, børnehaver og skoler. Dog kun for elever fra 0. til 5. klasse.

Det er ikke alle daginstitutioner og skoler, som er åbnet endnu. En række kommuner har eksempelvis meddelt, at det først sker fra på mandag.

Venstre har blandt andet bedt om beregninger i forhold til 9. og 10. klasse, efterskoler, serviceerhverv samt de liberale erhverv. Sidstnævnte er der altså ingen grund til at vente med længere, mener Løhde.

- Det her skal køre i to spor. Der er noget, vi kan gøre nu. Altså åbne de liberale erhverv.

- Og så er der behov for en mere langsigtet køreplan, så danskerne og virksomhederne har en vished for, i hvilken rækkefølge vi griber genåbningen an, siger Løhde.

Venstre er ikke alene i forhold til de liberale erhverv. En række partier i blå blok, heriblandt De Konservative, og regeringens støtteparti De Radikale mener det samme.