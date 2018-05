Venstre vælger nye frontfigurer torsdag

Her blev Jakob Ellemann-Jensen (V) udnævnt som ny miljø- og fødevareminister. Hidtil har han været politisk ordfører for Venstre.

På samme tid fik Karen Ellemann frataget sin titel som minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling. Den post overtages af partifællen Eva Kjer Hansen.

Til gengæld udtalte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han håber på, at Karen Ellemann vil blive ny gruppeformand for Venstre. Hvis det sker, bliver hun den første kvinde til at få den post.

- Jeg har bedt Karen Ellemann om at træde tilbage som minister med det dybtfølte håb om, at Venstres folketingsgruppe vil vælge hende som Venstres første kvindelige gruppeformand, sagde Løkke tidligere onsdag.

Søren Gade ville senest til august fratræde stillingen som gruppeformand, da han stiller op til Europa-Parlamentet i 2019.

Ministerrokaden sendte tre Venstre-politikere ud af regeringen. Søren Pind og Esben Lunde Larsen meddelte begge tirsdag, at de stoppede som henholdsvis uddannelses- og forskningsminister og miljø- og fødevareminister.

Pind stopper i dansk politik med det samme, mens Esben Lunde Larsen fortsætter i Folketinget frem til næste valg. Det finder sted senest i juni 2019.

Karen Ellemann ved ikke, om hun er sikker på at blive valgt af Venstres folketingsgruppe. Det regner hun med, at andre har styr på.

- Det er ret tydeligt, hvilken opgave statsminister vil have mig til at overtage. Det håber jeg, at jeg kan få gruppens opbakning til.

- Det at være en del af ministerholdet er attraktivt, men det er en gruppeformandspost også, sagde Karen Ellemann tidligere onsdag.

Ifølge Folketingets hjemmeside holder Venstre gruppemøde torsdag fra klokken 08 til 10.