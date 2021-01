Artiklen: Her vælger Venstre ny næstformand

Her vælger Venstre ny næstformand

Venstre skal søndag 24. januar afholde et ekstraordinært landsmøde.

På dagsordenen er valget af ny næstformand for partiet. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Siden 29. december har Venstre stået uden næstformand, i og med at Inger Støjberg (V) trak sig fra posten. Det forklarede hun med, at hun blev bedt om det af Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

Efterfølgende bekræftede Ellemann-Jensen, at samarbejdet mellem ham og Støjberg slet ikke fungerede. Ifølge Ellemann-Jensen har Støjberg ved flere lejligheder ikke optrådt loyalt over for ham og bakket op om formandens linje.

Det ekstraordinære landsmøde vil finde sted klokken 10.00 i Roskilde. På grund af coronasituationen bliver landsmødet afholdt virtuelt. De delegerede stemmer derfor digitalt hjemmefra.

Spørgsmålet er nu, hvem der skal afløse Støjberg. Indtil videre har Venstre-medlemmerne holdt sig tilbage i forhold til at stille op. Officielt i hvert fald.

Borgmester i Viborg og tidligere håndboldlandstræner Ulrik Wilbek (V) vil ikke afvise at stille op som næstformand for Venstre. Det sagde han tidligere på ugen til Viborg Stifts Folkeblad.

- Jeg har fået mange opfordringer, og det vil jeg gerne overveje, sagde han til avisen.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) har været nævnt som en oplagt kandidat. Men indtil videre har hun ikke haft kommentarer til sagen.

Ulrik Wilbek fortæller til Viborg Stifts Folkeblad, at han kun stiller op, hvis tre krav er opfyldt. Han vil kunne fortsætte som borgmester i Viborg, have en mindre synlig rolle end Støjberg og ikke ende i et kampvalg om posten.

- Næstformanden skal være 100 procent loyal over for formanden. Og det er en post, hvor man primært spiller en rolle på de interne linjer. En som stiller de frække spørgsmål og er med til at lægge strategier.

- Det vil i givet fald ikke være mig, som kommer med en stribe politiske udmeldinger, sagde Wilbek til avisen.

Siden folketingsvalget i 2019 har der været ballade i toppen af Venstre. Kort efter valget betød et voldsomt formandsopgør drevet af baglandet, at både formand Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V) gik af.

Efterfølgende blev Jakob Ellemann-Jensen valgt til formand. Inger Støjberg blev valgt til næstformand efter et kampvalg mod partifællen Ellen Trane Nørby, der nu stiller op som borgmesterkandidat i Sønderborg.