Venstre udskyder endnu en gang forhandlinger om udligning

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen efter forsoningsmøde i Statsministeriet i København torsdag den 27. februar 2020. Statsminister Mette Frederiksen (S) har inviteret Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til forsoningsmøde i Statsministeriet. Det gør statsministeren, efter at Jakob Ellemann-Jensen har krævet et møde for at genoprette tilliden. Tillidsbruddet kom, efter at en mail om planlagte angreb på Venstre midt under forhandlinger om en udligningsreform blev bragt i Jyllands-Posten.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix