Venstre taber 79 mandater i nærmest historisk dårligt valg

Det siger politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) som reaktion på, at Venstre er gået tilbage med lidt over tre procentpoint på landsplan.

- Det var ikke et prangende resultat for Venstre, men jeg synes, at det er et hæderligt resultat. Jeg er fortrøstningsfuld.

- Det er ikke et entydigt resultat. Der er mange kommunale og regionale forskelle. Vi har lidt under en fjerdel af tilslutningen og indtil videre en tredjedel af borgmesterposterne, så lad os se, hvordan konstitueringerne ender, siger han.

Venstre står til at få 688 mandater, hvilket er en tilbagegang på 79 mandater på landsplan.

Det er eksempelvis i Syd- og Sønderjylland, at partiet er trængt tilbage. I fire ud af landets fem største byer er det Socialdemokratiet, der har borgmesterposterne. Venstre bevarer Borgmesterposten i Esbjerg.

- Selvfølgelig spiller landspolitik også ind, jeg tror ikke, man skal bilde sig andet ind.

- Jeg kunne godt ønske et bedre valg, men jeg kan ikke lad være med at glæde mig over, at det er broget, for det betyder, at folk gider sætte sig ind i tingene, siger han.

Han mener ikke, man kan drage nogen lærdom af resultatet frem mod folketingsvalget, der skal falde senest i sommeren 2019.

Man kan nemlig ikke sammenligne de to typer valg.

I kommunal- og regionalvalg kan det være helt små ting, der afgør, at balancen tipper, lyder forklaringen.

Efter valget står det klart, at balancen mellem blå og rød blok er tippet kommunalt til Socialdemokratiets fordel.

Status efter tirsdagens valg er således, at Socialdemokratiet landede på 32,4 procent, mens Venstre står tilbage med blot 23,1 procent.