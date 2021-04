Venstres Karsten Lauritzen sagde torsdag i Folketinget, at Venstre støtter borgerforslaget om, at en rigsret skal indledes mod statsminister Mette Frederiksen (S) nu. Det førte til noget opstandelse, da Venstre også har støttet en granskningskommission, der skal undersøge forløbet.

Venstre støtter rigsret mod statsministeren før undersøgelse

Til stor forbløffelse for S-ordførere støtter Venstre et borgerforslag om hurtig rigsret mod statsministeren.

Venstre - og en samlet blå blok - støtter et borgerforslag om at indlede en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S) "nu". Det fører til stor overraskelse og dunder fra socialdemokrater i Folketingssalen.

Gruppeformand Karsten Lauritzen (V) understreger, at forslaget ikke er juridisk bindende, og at han ikke regner med, at det vil føre til en rigsret nu.

- Det er ikke meget tekst, der står (i borgerforslaget red.). Borgerforslaget fik hurtig tilslutning. Og det tror jeg, det gjorde, fordi rigtigt mange mennesker blev ramt af beslutningen, siger Karsten Lauritzen i salen og fortsætter:

- Venstre kan støtte borgerforslaget, som det ligger. Det er ikke juridisk bindende, og der er nedsat en granskningskommission. Så det bliver jo nok ikke vedtaget. Men vi skylder at vise, at vi tager dette her meget alvorligt.

Borgerforslaget lyder meget kortfattet:

- Mette Frederiksen for en rigsretssag Nu. På grund af der er mange misvisende forhold der er foregået, med hensyn til forsvaret, politi og beredskabsstyrelsen, samt vognmænd og minkavlere.

Venstres udmelding fik en række socialdemokratiske ordførere op af stolen. Venstre har nemlig støttet den granskningskommission, der skal undersøge forløbet.

Derfor mener flere socialdemokrater i salen, at det er useriøst, at Venstre støtter en hurtig indledning af en rigsretssag delvist med den begrundelse, at man ikke regner med, at der vil være flertal for forslaget.

- Er det et ansvarligt parti, der vil skrotte alt det, man er blevet enig om, og så nedsætte en rigsret nu?, spørger Socialdemokratiets Anders Kronborg, der er dyrevelfærds- og fødevareordfører.

Retsordfører for samme parti Jeppe Bruus siger:

- Jeg er målløs over, at Venstre stemmer for beslutningsforslaget. Så Venstre vil stemme for, fordi det ikke er bindende? Men hvis det bliver vedtaget, så er det jo ret bindende?

Gruppeformand for Socialdemokratiet Leif Lahn kalder det useriøst, at Venstre stemmer for at indlede en rigsretssag, uden at forløbet er undersøgt til bunds.

Til det svarer Karsten Lauritzen:

- Jeg synes ikke, det er useriøst. Det er efter grundig overvejelse, at vi har besluttet at støtte dette forslag, siger han og siger yderligere:

- Vi har ikke lovet at beskytte statsministeren. Vi vil forfølge denne sag til den bitre ende.

Også Dansk Folkeparti, De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige støtter lovforslaget.

De Konservatives grundlovsordfører, Mai Mercado, siger, at det vil være mærkeligt for partiet at stemme imod, når "man er overbevist om, at der er sket et lovbrud".

De Radikale udtrykker skuffelse over, at Venstre støtter forslaget, da man mener, at partiet skulle afvente granskningskommissionen, og at forløbet bliver undersøgt til bunds. Og siger at man ikke bør stemme efter, om man regner med, at der er flertal for eller imod et forslag, men efter, om man reelt vil have forslaget gennemført.

Samme holdning har SF og Enhedslisten. Med Socialdemokratiets stemmer betyder det, at der er et flertal mod borgerforslaget, der dog stadig skal andenbehandles.