Mads Fuglede (V) siger, at Venstre nu vil stemme for et lovforslag, der giver regeringen mulighed for at oprette modtagecentre for asylansøgere i tredjelande.

Venstre støtter nu lov om modtagecentre i udlandet

Til Jyllands-Posten siger Venstre, at man nu støtter lov, der giver mulighed for asylcentre uden for Danmark.

Venstre vil nu stemme ja til lovforslag, der giver regeringen mulighed for at placere modtagecentre for asylansøgere i udlandet. Det siger partiets udlændingeordfører, Mads Fuglede, til Jyllands-Posten.

Dermed er der ifølge avisen flertal for forslaget.

Regeringen har længe barslet med tanker om at have et modtagecenter for asylansøgere uden for Danmarks grænser. Endnu er ingen aftaler dog på plads, selv om udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har været på besøg i Rwanda.

For at forberede planerne har regeringen fremlagt et lovforslag, der vil gøre det juridisk muligt. Der har dog været tvivl om, hvorvidt Venstre ville stemme for, da der ikke ligger nogle konkrete planer offentligt.

- Vi har hele tiden sagt det samme. Og det er, at vi synes, at rækkefølgen er åndssvag: At man laver det juridiske grundlag, før man har en aftale, et land og en model, siger Mads Fuglede til Jyllands-Posten.

Partiet havde stillet et ændringsforslag, hvor man ville have indskrevet, at Folketinget skulle godkende en konkret plan. Men det blev trukket, da man kom i tvivl om, hvorvidt det brød med princippet om magtens tredeling.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har dog i et folketingssvar skrevet, at man vil "forelægge den indgåede overenskomst med et tredjeland eller et hertil svarende arrangement for Folketinget", før det sker.

Og det er godt nok for Venstre.

- (Vi red.) fik ministerens garanti for, at selv om vi giver dem den juridiske mulighed, kan de ikke vedtage en model eller sende nogen til et modtagecenter uden at spørge Folketinget først, siger ordføreren.

Planerne om at placere asylansøgere i et tredjeland for at behandle deres sag har fået en del kritik fra blandt andre Enhedslisten.