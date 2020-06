Venstre støtter fortsat regeringens sparekurs i EU

- Det er vigtigt, at vi passer på danskernes penge. Og derfor skal vi ikke til at betale endnu flere milliarder til EU, siger han.

Hvis EU-landene accepterer et nyt budgetudspil fra EU-Kommissionen, vil det betyde, at Danmark i gennemsnit skal betale 6,7 milliarder kroner mere om året end i den eksisterende budgetperiode ifølge foreløbige beregninger fra Finansministeriet.

Og det er ifølge Jan E. Jørgensen alt for mange penge.

- Det er rigtig mange penge, og det vil være svært at finde i det danske budget. Og problemet er, at pengene skal komme et sted fra. Det, vi giver til EU, er jo noget af det, vi ellers kunne have brugt på vores egen velfærd.

- Så man skal huske, at medlemslandene jo også får færre penge på grund af coronakrisen, så der vil jo være færre penge til at betale EU-kontingentet med også, siger han.