Venstre støtter advokatvurdering med Støjberg i hovedrolle

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skriver på Twitter, at partiet støtter en uvildig advokatvurdering af Instrukskommissionens delberetning.

- Et flertal i Folketinget ønsker, at delberetningen bliver gennemgået af uvildige advokater.

- Det er fornuftigt, og det støtter vi i Venstre. Det har vi netop besluttet på vores gruppemøde, skriver Ellemann-Jensen.

Dermed tilslutter Venstre sig partierne i rød blok, som også først vil have en uvildig advokatvurdering af konklusionerne, inden det næste skridt eventuel tages. Også De Konservative har tilsluttet sig flertallet.

Sagen omhandler ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene part var mindreårig, fra 2016, mens Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Kommissionens delberetning så dagens lys mandag efter et års arbejde. Heri konkluderede kommissionen altså, at instruksen var ulovlig. Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

Ellemann-Jensen var ikke fysisk til stede ved Venstre gruppemøde tirsdag. Han var dog med virtuelt.

Inden gruppemødet sagde Støjberg, som var på Christiansborg, om en uvildig advokatvurdering:

- Det tror jeg, er meget fornuftigt. Det har man gjort før. Det må være, som det er, og det er godt nok.

Efter gruppemødet udtalte hun sig ikke til pressen. Det gjorde gruppeformand Karsten Lauritzen (V) til gengæld.

- Jeg synes, at det er meget tidligt, at nogle har konkluderet både det ene og det andet.

- Der er afleveret enormt mange siders kompliceret juridisk stof. Det skal man lige have tygget sig igennem, inden man kan tage stilling, siger Lauritzen, der kalder det for "en klog idé" med en uvildig advokatvurdering af kommissionens delberetning.

Støjberg har efter delberetningen selv lagt vægt på, at kommissionen fastslår, at hun ikke har givet en tjenestebefaling til embedsværket om at administrere i strid med loven.

Altså at hun ikke selv har givet en direkte ordre. Det samme har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, hæftet sig ved. Det gjorde han mandag efter offentliggørelsen.