Venstre savner hurtigere klima-tiltag i reform-udspil

- Klimaet trænger til at blive prioriteret nu og ikke en gang i fremtiden, hvis og såfremt man kan finde nogle besparelser på nogle erhvervsstøtte-ordninger, som man ikke tidligere har kunnet finde, siger Venstre-formanden.

Udspillet fra regeringen indeholder en milliard kroner, der skal investeres i grøn omstilling af samfundet. Pengene til de investeringer skal komme fra besparelser i ordninger for erhvervsstøtte.

Det er i udspillet ikke angivet hvilke besparelser. Dem skal et ekspertudvalg udpege. Det arbejde skal være færdig i midten af næste år.

- Midlerne disponeres ikke, før der er truffet beslutning om sanering af erhvervsstøtten, skriver regeringen i sit udspil.

Med andre ord kan pengene ikke bruges, før de er fundet. Derfor er det regeringens oplæg, at der først i 2023 bliver investeringer i den grønne omstilling.

Finansminister Nicolai Wammen har denne uge afsluttet de første drøftelser med alle Folketingets partier om udspillet. Og han er i første omgang fortrøstningsfuld forud for de videre forhandlinger:

- Der er ingen tvivl om, at de bliver svære og komplicerede, siger han.

- Men med den konstruktive tilgang, der er fra partiernes side, er jeg en meget optimistisk finansminister i forhold til, at vi kan lande enten en eller flere aftaler, der kan levere den investering i Danmark og skaffe de ekstra hænder.

Selv om der kan blive tale om, at reformerne deles op i flere aftaler - muligvis med forskellige partier bag - kræver finansministeren, at alle partier er med til at skaffe lige så mange indtægter som udgifter til staten.

- Det vil være sådan, at de partier, der er med til at skaffe pengene, også er med til at bruge pengene. Det gør, at man må tage det sure med det søde, siger han.