Venstre-politiker taget bag rattet med kokain i blodet

Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt, der holder orlov fra Folketinget, blev i sommer taget af politiet for at have kørt bil med ulovlige stoffer i blodet.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af aktindsigter.

På Facebook oplyser Jakob Engel-Schmidt selv, at det var kokain, han havde i blodet i juli 2017.

- I juli sidste år lavede jeg mit livs fejltagelse. Jeg blev stoppet af politiet grundet en defekt lygte på bilen, fik taget en blodprøve, og den viste, at jeg ikke måtte køre bil, fordi jeg havde ulovlige stoffer i blodet - det var kokain.

- Det er på alle måder fuldstændig uacceptabelt, skriver han.

V-politikeren understreger, at han ikke havde sat sig ind i en bil, hvis han vidste, at han ikke kunne køre.

- Det er ingen undskyldning - jeg skulle have tænkt mig om, fortsætter han.

- Det er aldrig acceptabelt at være påvirket bag et rat. Jeg har udsat andre for fare, og jeg er lykkelig for, at der ikke skete nogen noget den aften.

- Endnu en ting er, at man skal følge landets love og regler. Det har jeg vægtet både som politiker og som borger - og derfor græmmer jeg mig ekstra meget, skriver Jakob Engel-Schmidt.

- Jeg lægger mig fladt ned. Der er ingen god undskyldning. Jeg har været et kæmpe fjols. Det skal jeg tage ansvar for, slutter han.

Politiet fattede mistanke til Venstre-politikeren, da han blev stoppet på grund af en lygtefejl på Lyngbyvej i København.

Det fremgår desuden af døgnrapporten om sagen, som avisen har fået indsigt i, at Jakob Engel-Schmidt forsøgte at obstruere politiets arbejde.

- Han nægtede at deltage i både en udåndingsprøve og en narkometertest og blev derfor klokken 00.43 erklæret for anholdt, fremgår det af et citat fra Københavns Politis døgnrapport i Ekstra Bladet.

Senere på natten blev en blodprøve udtaget, hvorefter han blev løsladt.

Jakob Engel-Schmidt sad stadig i Folketinget for Venstre, da han blev stoppet af politiet.

Da Ekstra Bladet 7. september spurgte ind til sagen efter at have fået et tip, bad Jakob Engel-Schmidt dagen efter om orlov fra Folketinget for i stedet at blive udviklingsdirektør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock.

Jakob Engel-Schmidt er ud over sit job som direktør på Niels Brock også paneldeltager på aktualitetsprogrammet News & Co. på TV2 News.

Det fremgår ikke af hans opdatering på Facebook, om sagen får konsekvenser for hans stilling eller hans politiske karriere.