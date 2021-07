Data fra 40.000 gravide i USA tyder på, at vacciner mod coronavirus ikke udgør en risiko for gravide og deres børn. (Arkivfoto)

Venstre om vacciner til gravide: Styrelse skylder klart svar

Hvis man er gravid eller ammer, har man som udgangspunkt ikke mulighed for at blive vaccineret mod coronavirus i Danmark.

Det frustrerer ifølge Politiken flere kvinder, da de er i større risiko for at få et svært sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med coronavirus, end deres ikkegravide jævnaldrende.

Frustrationen forstår man hos Venstre, hvor sundhedsordfører Martin Geertsen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at komme med et klart svar på, hvorvidt man vil ændre reglerne for gravide og ammende.

- Når man er gravid eller ammende, er man - i særlig grad som førstegangsfødende - noget usikker på situationen.

- Derfor er det vigtigt, at myndighederne er meget præcise i deres kommunikation, siger han til Ritzau.

Martin Geertsen henviser til, at Sundhedsstyrelsen over for Politiken giver udtryk for, at styrelsen forstår de gravides ønske om at blive vaccineret.

Styrelsen nævner, at den har fået anbefalinger om vaccination af gravide fra flere lægefaglige selskaber. Men samtidig peger styrelsen på, at coronavaccinerne ikke er godkendt til brug på gravide og ammende.

- Jeg kan konstatere, at Sundhedsstyrelsen er i gang med at vende bunken igen. Og jeg har tænkt mig at høre til, om vi ikke kan få en mere præcis angivelse af, hvornår man er færdig med sine overvejelser i styrelsen.

- Man lægger tilsyneladende nogle andre præmisser til grund for sine vurderinger i Danmark end i andre lande. Jeg kunne godt tænke mig at høre Sundhedsstyrelsen bevæggrunde for det, siger Martin Geertsen.

Alle gravide og ammende kan blive vaccineret i flere andre lande - herunder USA, Frankrig og Storbritannien. Foreløbig har 120.000 amerikanske gravide fået en vaccine mod coronavirus.

Data fra 40.000 af dem og 800 nyfødte børn viser ingen tegn på, at vaccinerne skader de gravide eller børnene.

Tyskland tillader vaccine til gravide, hvis de er i en særlig risikogruppe. Det samme gælder i Danmark. Ved en konsultation kan en læge altså afgøre, om man som gravid bør vaccineres.

- Det er vores sundhedsmyndigheder, der laver vurderingerne af, hvor risikoen er størst for det enkelte menneske - er det ved at få coronavirus eller ved at få vaccinen?

- Vi er nødt til at holde fast i, at det ikke er noget, vi kan gøre til genstand for en politisk diskussion.

- Men jeg kan bede Sundhedsstyrelsen om at skynde sig med at blive færdige med deres arbejde og med at være meget præcise i deres kommunikation til de gravide og ammende, siger Martin Geertsen.