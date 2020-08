En reform skulle i 2015 få flere til at søge ind på sosu-uddannelserne. Men det har ikke været tilfældet - faktisk er der tværtimod sket et fald i optaget. (Arkivfoto)

Venstre om lavere optag på sosu-skoler: Reform har ikke virket

En reform af erhvervsuddannelserne har ikke virket efter hensigten, når der er sket et fald i antallet af personer, som søger ind på sosu-skolerne.

Det siger uddannelsesordfører for Venstre, Ulla Tørnæs.

Venstre var et af de partier, som stod bag en reform af erhvervsuddannelserne i 2015, der skulle forsøge at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.

Men ifølge Jyllands-Posten viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, at der i dag er 41 procent færre optagne på sosu-uddannelsen sammenlignet med det gennemsnitlige årlige optag inden 2015.

- Jeg har ikke det præcise svar på, hvorfor reformen ikke har virket.

- Men jeg ærgrer mig over, at udviklingen er gået i den stik modsatte retning af, hvad der egentlig var hensigten med reformen. Og det er en rigtig alvorlig situation, siger Ulla Tørnæs.

Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut kan en mulig forklaring på det lavere optag på sosu-uddannelserne være, at der med reformen blev indført et adgangskrav på karakteren 02 i fagene dansk og matematik.

Ifølge Venstres uddannelsesordfører skulle adgangskravet være med til at give uddannelserne mere prestige og også sikre kvalitetsniveauet i uddannelserne.

- Men noget tyder på, at det har haft den stik modsatte effekt af, hvad vi gerne ville. Der bliver vi simpelthen nødt til at se nærmere på, hvad vi kan gøre for at få vendt den forkerte udvikling, siger Ulla Tørnæs.

Hun har ikke noget præcist bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen.

- Men det er vigtigt, at vi får set på uddannelsen, og det er frem for alt vigtigt, at vi alle er med til at tale opgaven i ældreplejen op i stedet for at tale den ned, siger Ulla Tørnæs.

Ud over Venstre blev den politiske aftale om en reform af erhvervsuddannelserne indgået af Socialdemokraterne, De Radikale, DF, SF, De Konservative og Liberal Alliance.