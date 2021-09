Venstre og SF kræver svar af Bramsen i sag om forsker

Weekendavisen beskriver fredag i en artikel, at Peter Viggo Jakobsen - efter kritiske udtalelser om Pakistan - har fået at vide, at han enten finder et andet job eller udtaler sig mindre.

- Vi beder nu Trine Bramsen om at komme i samråd. Vi har brug for at få afklaret, om det virkeligt kan være rigtigt, at Peter Viggo Jakobsen har fået begrænset sin mulighed for at udtale sig.

- Og at han ikke som forsker har den uafhængighed, der er helt afgørende i et demokrati som vores, siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt.

Ikke kun oppositionen afkræver Trine Bramsen svar.

Støttepartiet SF's forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen, har sendt en stribe folketingsspørgsmål afsted - selv om både Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen i artiklen afviser at have lagt pres på Peter Viggo Jakobsen eller Forsvarsakademiet.

- Artiklen tegner et bekymrende billede. Og det er da kun godt, hvis ministeriet og Forsvarskommandoen helt kan afvise at have haft noget med det at gøre.

- Jeg vil så bare gerne have bekræftet fra forsvarsministeren, at det er rigtigt, og at vi 100 procent kan regne med, at det også er det, der er sket i virkeligheden, siger Anna Valentina Berthelsen og fortsætter:

- Når vi stiller spørgsmål til en minister, lægger ministeren hovedet på blokken og må ikke lyve. Det har vi brug for i denne sag. For har der været et pres, er det vigtigt, at der kommer en konsekvens, siger hun.

Heller ikke Lars Christian Lilleholt stiller sig tilfreds med ministeriets forklaring i artiklen:

- Vores tillid til Trine Bramsen kan ligge på et relativt lille sted. Derfor kalder vi hende i samråd.

- Vi skal vide, om forsvarsministeren har blandet sig i hans ansættelsesforhold. Der skal være en klar armslængde. Den er tilsyneladende blevet brudt, og det skal vi have en forklaring på, siger han.