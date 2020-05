Venstre og Radikale varsler ny skepsis over for Frederiksen

Det bliver langt fra set på med milde øjne på, at afgørende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen blev ændret, kort efter at Folketingets partier forhandlede en plan for genåbning af Danmark på plads natten til fredag.

Og det slår både røde og blå skår i tilliden til regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S).

- Vi kunne jo ikke vide torsdag, at der ville komme nye retningslinjer søndag. Vi vidste bare, at de var til revision. Men det er de jo hele tiden, siger politisk leder for De Radikale Morten Østergaard.

- Jeg tror, at regeringen vil opleve, at flere partier møder med en anden skepsis til kommende forhandlinger, fordi man ikke nødvendigvis kan regne med, at det, man er stillet i udsigt, kommer til at ske.

Uenigheden ligger i, at partierne torsdag forhandlede om genåbning og kom frem til en plan. Søndag kom der så nye anbefalinger og vurderinger fra Sundhedsstyrelsen om, at eksempelvis afstandskravet gik fra to meter til en.

Vurderinger, der markant ændrede præmisserne for de afsluttede forhandlinger. Både Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikales ledere har ytret undren over, at regeringen ikke skulle haft nogen anelse om, at de nye retningslinjer var på vej - og en indikation af indholdet - da der blev forhandlet.

Statsministeren er tirsdag gentagne gange blev spurgt til det og har sagt, at beslutningen om nye retningslinjer blev truffet søndag.

- Der er et fortløbende arbejde med retningslinjerne, og det ved partierne. Sundhedsstyrelsen udkommer søndag med de endelige retningslinjer, sagde Mette Frederiksen tirsdag.

- Vi har vidst hele tiden, at der ville være en overvejelse om afstandskravet. Men den konkrete udformning får vi søndag.

Morten Østergaard mener dog ikke, at der er kommet klart svar på, om statsministeren vidste noget om de nye retningslinjer under forhandlingerne.

- Jeg synes, at statsministeren svarer udenom. Og det forstår jeg godt, for det har været en mærkeligt proces, siger han.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger at man havde udskudt forhandlingerne, hvis man vidste så afgørende information var på trapperne.

- Hvis vi havde vidst, at der ville komme nye retningslinjer om søndagen, så havde vi nok rakt poten i vejret og sagt, om vi så ikke bare skulle mødes der, siger formanden.

Han mener, at de nye retningslinjer ville have ændret forhandlingerne og givet stærkere argumenter for at åbne eksempelvis højskoler og ungdomsuddannelser.

Jakob Ellemann-Jensen og Venstre har, trods opfattelsen af at blive forholdt informationer og blive indkaldt til forhandlinger, hvis resultat allerede er besluttet af regeringen, deltaget og lagt mandater til aftaler.

- Vi bliver, fordi det er vigtigt. Og selv om vi ikke bliver behandlet ordentligt, så skylder vi de mennesker, det handler om, at behandle dem med større respekt end statsministeren vælger at gøre, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg synes ikke, at måden regeringen har gjort dette her er ordentligt eller at den har inddraget partierne på en loyal måde.

- Jeg kan godt se pointen i at opføre sig sådan, men det er aldrig sådan, jeg kommer til at bedrive politik.