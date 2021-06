Venstre ønsker karantænekrav ved rejser lempet i forhandlinger

Ved forhandlingerne om et EU-coronapas forventes det, at partierne skal blive enige om en fælles dansk linje.

Karantænekrav skal lempes, og kravet om test før ombordstigning på fly skal afskaffes inden sommeren.

Det håber Venstre at få ud af forhandlingerne om et EU-coronapas, skriver partiets udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, på Twitter.

Han skriver også, at han håber, at forhandlingerne kan føre til, at flere danskere kan komme ud og rejse til sommer.

Forhandlingerne starter onsdag klokken 13.30.

Onsdag forventes det, at partierne blandt andet skal forhandle om deres forskellige krav til et EU-coronapas.

Derudover forventes det, at forhandlingerne kommer til at handle om, hvordan Danmark bliver klar til et EU-coronapas.

EU's coronapas forventes at blive godkendt den 26. juni med ikrafttrædelse 1. juli.