Venstre mister de tre største stemmeslugere

Ud over at miste en profil understreger Ahlers' exit fra politik endnu engang Venstres problemer med at holde på vælgerne.

Siden valget er Venstre gået markant tilbage i meningsmålingerne. Og med Ahlers' exit har Venstre på mindre end otte måneder mistet partiets tre største stemmeslugere på Christiansborg.

Det er et kæmpestort tab for Venstre, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Mange har set Tommy Ahlers som et alternativ, hvis Jakob Ellemann trækker Venstre ind i nogle store valgnederlag. Mange har set Ahlers som en fornyer, der kunne henvende sig til et moderne storbypublikum, siger Engell.

Ved valget i 2019 fik Ahlers hele 26.420 personlige stemmer i Københavns Storkreds. Og med sin baggrund som erhvervsmand og iværksætter kendt fra tv-programmet "Løvens hule" var Tommy Ahlers en anderledes profil for Venstre.

Hans stemmetal ved sidste valg blev kun overgået af Lars Løkke Rasmussen, der forlod Venstre i januar i år, og Inger Støjberg, der sagde farvel til partiet i februar.

Ifølge Engell kan Tommy Ahlers' exit tegne et billede af større problemer i Venstre.

- Når Ahlers vælger at stå af på Christiansborg, er det et fravalg af Ellemann. Han signalerer et eller andet sted, at han ikke tror på ham som en kommende statsminister, siger Hans Engell.

Tommy Ahlers begrunder selv sit stop på Christiansborg med, at politik handler for meget om spillet og for lidt om løsningerne.

- Det her har været en meget svær beslutning for mig, og jeg har brugt sommeren på at tænke godt og grundigt over, hvad der var det rigtige. Jeg er nået frem til, at jeg stopper i Folketinget.

- Dels fordi jeg gerne vil være med til at levere løsninger i den grønne omstilling sammen med andre iværksættere. Og dels fordi jeg ofte oplever, at politik handler meget om spillet og lidt for lidt om visionerne og de gode idéer, siger Tommy Ahlers i en pressemeddelelse.

Selv om Tommy Ahlers er kritisk over for spillet på Christiansborg, så smækker han dog ikke med døren i forhold til Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen eller partiets politiske linje:

- Venstre er klart på vej i den rigtige retning med stærkt fokus på klimakrisen, og hvordan den grønne omstilling kan bruges til at skabe nye job, siger Tommy Ahlers.

Han forbliver menigt medlem af Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen udtrykker forståelse for, at Tommy Ahlers vil vende tilbage til erhvervslivet og iværksætteri. Men han kalder det et "tab" både for Venstre og for dansk politik.

Der er endnu ikke formelt sat dato på Tommy Ahlers' sidste dag på Christiansborg, men det er alene de praktiske omstændigheder, der mangler.

Venstre får en suppleant i Folketinget i stedet for Tommy Ahlers, så hans mandat ikke forlader partiet. Venstre har endnu ikke sat navn på, hvem det bliver, men det ventes at ske i løbet af kort tid.