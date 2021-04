Venstre mangler jysk motorvej i regeringens udspil

Venstre ser overordnet regeringens udspil om fremtidens infrastruktur som et godt udgangspunkt for forhandlingerne, da de kan genkende mange af deres egne forslag.

- Det er en vigtig prioritet for os at få Hærvejsmotorvejen ind. Der er stort behov for en jysk parallelmotorvej for at sikre fornyet vækst og jobskabelse i store dele af Jylland og for at aflaste Vejlefjordbroen, siger han.

Til gengæld har regeringen valgt at afsætte penge til at undersøge mulige kapacitetsudvidelser på Vejlefjordbroen.

Den sydlige del af Hærvejsmotorvejen, strækningen mellem Give og Haderslev, var en del af den tidligere blå regeringens aftale til fremtidens infrastruktur i 2019.

Og selv om en del af udspillene fra den aftale går igen i Socialdemokratiets, så er motorvejen mellem Give og Haderslev forsvundet.

Den blå regering havde endnu ikke i 2019 besluttet om motorvejen skulle gå øst eller vest om Billund, men projektet ville have kostet mellem 5,8 og 7,5 milliarder kroner.

Resten af Hærvejsmotorvejen var planlagt til at gå fra Give til Hobro.

Kristian Pihl Lorentzen peger desuden på, at "mange i Vestdanmark sætter deres lid til, at motorvejen lykkedes" samt at flere socialdemokratiske borgmestre støtter projektet.

Til gengæld er han tilfreds med regeringens klimaambitioner i udspillet.

- Det her er et grønt udspil fra regeringens side, og det hilser vi velkommen.

- De vejprojekter, der er med, er også grønne. Der er en udbredt misforståelse om, at veje er sorte og klimafjendtlige, men det passer ikke. Veje er grønne i fremtiden, for det der kører på dem vil være fuldstændig grønt, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Regeringen har i deres udspil afsat 46,9 milliarder kroner til vejområdet og 39,5 milliarder kroner direkte til kollektiv trafik.

Udspillet vil ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) give en "lille" klimagevinst i forhold til CO2-udledningen.