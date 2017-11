Venstre i København kalder beskæftigelsesområde for drømmepost

Det siger Venstres spidskandidat i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, om muligheden for at kunne vælge en post som beskæftigelses- og integrationsborgmester.

- Vi synes, det er et super spændende område. For os vil det være en drømmepost. Vi er parat til at tage ansvar, hvis de andre partier ikke er.

I Københavns Kommune er det aftalt, at borgmesterposterne fordeles efter tur. Partierne får efter størrelse lov at sige helle for et område.

Kommunens største parti, Socialdemokratiet, er første og tredjevælger og har sat sig på poster som overborgmester og børne- og ungdomsborgmester. De går til henholdsvis Frank Jensen og Jesper Christensen.

Enhedslisten er andenvælger. Partiets spidskandidat, Ninna Hedeager Olsen, har meddelt på Twitter, at hun skal være teknik- og miljøborgmester.

Alternativets spidskandidat, Niko Grünfeld, har som nummer tre sat sig på posten som kultur- og fritidsborgmester.

- Det var en enig gruppe, der bakkede op om det, siger Niko Grünfeld.

Både Alternativet og Enhedslisten har fået kritik for at fravælge det tunge beskæftigelsesområde frem for de "lettere poster" inden for kultur og miljø.

Ifølge Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard afventer de i Venstre fortsat, at Alternativet melder beslutningen om borgmesterposten officielt til borgerrepræsentationen.

Venstres nyvalgte medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation skal mødes mandag. Herefter forventer Cecilia Lonning-Skovgaard at kunne melde ud, hvilken borgmesterpost hun skal bestride de kommende fire år.

Efter Venstre er det først De Radikale og siden SF, der må vælge poster.

Det ventes, at De Radikale går efter posten som socialborgmester. Det vil efterlade posten som sundheds- og omsorgsborgmester til sidstevælger SF.

Den officielle konstituering finder først sted 7. december på Københavns Rådhus.