Venstre har tre krav til aftale om udligningsreform

Flere borgmestre har allerede varslet skattestigninger på flere hundrede millioner kroner som følge af reformen, men den skattestigning skal afbødes, hvis regeringen vil gøre sig forhåbninger om at få Venstre med i en aftale.

Det siger Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen:

- Jeg har meget svært ved at se Venstre gå med, hvis ikke regeringen flytter sig substantielt på de her områder, siger han.

Venstre mener også, at der skal skæres langt hårdere i det særlige tilskud, som kommuner i dag modtager, hvis de har mange borgere med udenlandsk baggrund.

Endelig vil partiet afklare fremtiden for et særligt milliardtilskud til kommunerne, som regeringen først vil forhandle senere på foråret.

Regeringen ønsker en bred politisk aftale om en reform af det udligningssystem, som hvert år sender milliarder af kroner fra kommuner med økonomisk overskud til kommuner med underskud.

Med De Konservative og Liberal Alliance ude af forhandlingerne, er kun Venstre og Dansk Folkeparti tilbage.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har dog opfordret regeringen til at starte helt forfra med at lave en udligningsreform.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) vil ikke kommentere de konkrete krav fra Venstre.

- Vi drøfter alle forslag ved forhandlingsbordet. Det afgørende for os er, at vi sikrer en mere retfærdig udligning, siger hun.

Også De Radikale har konkrete krav til regeringen i forhandlingerne om en reform, fortalte partiets politiske leder, Morten Østergaard, tidligere torsdag til Ritzau.

Regeringen har spillet ud med at tilføre en halv milliard til udligningssystemet. Det mener De Radikale på linje med Venstre skal være 1,5 milliard kroner.

Radikale vil derudover gøre det midlertidige tilskud på 3,5 milliarder kroner permanent. Det vil betyde, at statens bidrag samlet set vil blive fem milliarder kroner.

- Vi mener, at statens bidrag skal være markant større. Det vil sikre, at de kommuner i Danmark, som i dag har for lav en service får penge til at hæve den, uden at vi skal gennemføre spareplaner i andre kommuner, siger Morten Østergaard.