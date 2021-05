Venstre håber på frivillig model for to vacciner

Det bliver dog udfordret af, at vaccinen fra AstraZeneca ikke bliver brugt i Danmark, og at vaccinen fra Johnson & Johnson er sat på pause.

Det kan kun gå for langsomt med at vaccinere den del af befolkningen, der har lyst.

Venstre er ligesom andre partier åben for at lave en ordning, hvor folk selv kan vælge, om de vil have en af de to vacciner, hvor der har vist sig at være en risiko for sjældne tilfælde af blodpropper.

- Når man kan lave en frivillighedsmodel for AstraZeneca, så ser jeg ikke noget problem ved, at man kan gøre det for Johnson & Johnson-vaccinen. Jeg stiller mig i vaccinationskøen og venter på, at det bliver min tur, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

Det siger han før et møde mellem Folketingets partier om en frivillig model.

Omkring 150.000 borgere har allerede fået første stik af vaccinen fra AstraZeneca, inden den blev taget ud af det danske program for vacciner. Det kræver to stik at opnå den fulde effekt.

Sundhedsstyrelsen har siden lavet en model for, hvordan folk frivilligt kan vælge at blive stukket med den vaccine. Det fremgår af et notat, som Ritzau er i besiddelse af.

Venstre og Dansk Folkeparti mener, at det bør være gratis at få tilbudt vacciner, der ikke er en del af programmet.

- Selvfølgelig er det staten, der betaler vaccinerne, uanset om man vælger den frivilligt eller ej, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Venstres argument er, at det vil betyde, at én af vaccinerne fra vaccinationsprogrammet kan bruges på en anden borger.

Vaccinen fra AstraZeneca er fortsat en godkendt vaccine, og Sundhedsstyrelsen har ikke udelukket, at den kan tages i brug igen.

Den er taget ud på grund af en meget lille risiko for blodpropper, samt at der er andre vacciner, og at smitten er lav i Danmark.

Tre lægeorganisationer fraråder at lave en frivillig ordning med AstraZeneca. Derfor er der flere spørgsmål, som DF vil have svar på til mødet.

- Vi har hele tiden sagt, at kan man gøre det frivilligt på en ordentlig måde, så er vi tilhængere.

- Der er lægernes skepsis i forhold til at ville udskrive den. Ingen skal føle sig presset til det, og vi ønsker ikke, at det skal ske via en telefonkonsultation, siger Liselott Blixt.

Der ventes mandag en officiel beslutning om, hvorvidt vaccinen fra Johnson & Johnson bliver taget ud af vaccineprogrammet, eller om pausen forlænges.