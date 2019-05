Venstre håber at EP-valg kan give rygstød i slutspurten

Der går kun ni dage, fra vælgerne har stemt til europaparlamentsvalget, til der skal sættes endnu et kryds ved folketingsvalget, og aldrig før har de to valg ligget med så få dages mellemrum.

To valgkampe, to valgkort, to stemmesedler og to krydser.

Ifølge valgeksperter kan et EP-valg ikke normalvis betragtes som en generalprøve til folketingsvalget. Men denne gang er det mere tvivlsomt, hvor europaparlamentsvalget meget usædvanligt ligger midt i en folketingsvalgkamp.

- Teorien vil sige, at stemmen til EP-valg afviger fra det, man i virkeligheden vil stemme til Folketinget, siger Claes de Vreese, som er professor i politisk kommunikation ved Amsterdams Universitet i Holland.

Vælgere bruger typisk krydset ved EP-valg til at vise utilfredshed og protest mod det parti, de har tænkt sig at stemme på ved det nationale valg.

- Men det, at de to valg ligger så tæt på hinanden, gør, at der er ret stor usikkerhed omkring, hvad det vil betyde, vurderer Claes de Vreese.

I den nyeste måling fra Voxmeter foretaget for Ritzau står regeringspartiet Venstre til at få 18,4 procent af stemmerne ved folketingsvalget. Det er under valgresultatet fra 2015.

Til gengæld siger den nyeste måling fra Megafon for TV2, at partiet ved EP-valget står til fire mandater og dermed en stor fremgang i forhold til partiets katastrofale EP-valg i 2014.

Partiets næstformand og finansminister, Kristian Jensen, håber først og fremmest på et godt valg, så partiet kan få "så mange liberale som muligt ned i Europa-Parlamentet".

Men et godt valgresultat kan også give partiet et rygstød, mener han.

- Hvis Venstre går frem, vil tillidsfolk og frivillige først og fremmest få et rygstød til at sætte mere energi ind til sidst. Det er klart, at et godt valgresultat vil skabe en optimisme, og det tror jeg, betyder noget, siger Kristian Jensen.

Valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen fortæller, at partiers fremgang eller tilbagegang ved et europaparlamentsvalg normalvis kun vil slå igennem med halv kraft ved et folketingsvalg.

Men med to så tætte valg vil påvirkningen måske være større denne gang, vurderer han.

- Vi vil se, at der er en større samhørighed, og det er folketingsvalgets kryds, som bliver mest afgørende, siger han.