Venstre foreslår iværksætteri på skoleskemaet i nyt udspil

Det skal blandt andet ske ved at sætte iværksætteri på skoleskemaet og gøre det nemmere for små virksomheder at vinde offentlige udbud.

Med et nyt politisk udspil vil Venstre sætte skub under iværksætteriet i Danmark.

Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Udspillet fra det største oppositionsparti indeholder tre punkter.

Det ene drejer sig om at lægge større vægt på iværksætteri og entreprenørskab på tværs af det danske uddannelsessystem, herunder blandt andet i folkeskolen.

Venstre argumenterer for, at det vil skabe en stærkere iværksætterkultur blandt unge, skabe flere nye virksomheder og forbedre unges kompetencer, i forhold til hvad der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Konkret vil Venstre tilføre flere midler til Fonden for Entreprenørskab, så den over en årrække kan assistere kommunerne, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser med at udarbejde strategier for entreprenørskab i undervisningen.

- Det at starte virksomhed er heldigvis ikke noget, der er udelukkende er forbeholdt universitetsstuderende i storbyen.

- Vi har brug for at få alle gode idéer og viljestærke mennesker i spil, siger Torsten Schack Pedersen, der er Venstres erhvervsordfører.

De to andre punkter i udspillet dækker over at sætte gang i iværksætteriet i landdistrikter og gøre offentlige udbud nemmere tilgængelige for små firmaer.

I forhold til det sidste punkt foreslår Venstre konkret, at der kommer klarere rammer for offentlig-private partnerskaber, og at forpligtigelsen til at opdele udbud i mindre delopgaver og vægte udbydere, der involverer iværksættere i opgaveløsningen, skærpes, når udbudsloven skal revideres til næste år.

- Det offentlige har en kæmpestor indkøbsliste hvert år, og der er mange hensyn at tage, når staten finder pungen frem. Men der bliver for ofte kun handlet i de helt store supermarkeder.

- Gode løsninger og ikke kun størrelse skal være en prioritet, så mindre erhvervsdrivende også kan komme ind på markedet, siger Torsten Schack Pedersen.

I forbindelse med præsentationen af udspillet er Torsten Schack Pedersen og Tommy Ahlers (V) mandag på besøg hos iværksætterfirmaet AquaGreen fra Roskilde.