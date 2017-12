Venstre-folk trækker sig efter brud på regler om partistøtte

Det koster nu Christian Juhl, formand for Venstres bestyrelse i Region Midtjylland, og Ernst Kronvold Frederiksen, kasserer i bestyrelsen, deres poster.

Flere af Venstres ministre og folketingspolitikere har modtaget økonomiske bidrag, som ikke er blevet indberettet efter reglerne for partistøtte.

De trækker sig med øjeblikkelig virkning. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad fredag.

De to mænd har ifølge mediet undladt at indberette, hvor mange penge Venstres folketingskandidater i Region Midtjylland har modtaget tre år i træk. Det drejer sig om årene 2014, 2015 og 2016.

De private bidrag er givet til finansminister Kristian Jensen, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Derudover drejer det sig også om Jakob Ellemann-Jensen, Michael Aastrup Jensen, Britt Bager, Kristian Pihl Lorentzen og Thomas Danielsen, skriver Viborg Stifts Folkeblad. De er alle valgt i Region Midtjylland.

Venstres partiforeninger i de enkelte folketingskredse skal indberette til Venstres regionsbestyrelse, hvor mange private bidrag på over 20.000 kroner kandidaterne har modtaget.

Det er ifølge Venstre sket. Men regionsbestyrelsen har derimod ikke indberettet tallene videre til Region Midtjylland, som de skal ifølge reglerne.

Finansminister Kristian Jensen er rasende over sagen, skriver han på Facebook.

- Jeg er p.... sur! Min kreds har indberettet sponsorer i fuld tillid til, at det blev videresendt til de rigtige myndigheder. At det ikke er sket, det er utilgiveligt, og derfor er jeg tilfreds med, at formanden og kassereren nu trækker sig, skriver finansministeren.

Sagen ærgrer Venstres partisekretær, Claus Richter.

- Der er ingen, der er mere ærgerlig over denne situation end Venstre og de berørte folketingsmedlemmer, som i god tro har indberettet til Venstre i Region Midtjylland, siger partisekretæren i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at han er tilfreds med, at formanden og kasseren har besluttet at trække sig.