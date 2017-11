Venstre-borgmester fortsætter i Dragør

- Det giver et godt fundament for fastholdelse af en solid kommunal økonomi, service og velfærd de kommende fire år, skriver borgmesteren i en opdatering på sin Facebook-profil.

De Konservatives Kenneth Gøtterup bejlede også til borgmesterposten og har undervejs været med til at forhandle, men han er altså ikke med i den endelige aftale.

- Vi blev alle sammen enige om at gå hjem her til aften og tage et møde igen i morgen, men Socialdemokraterne ringede et kvarters tid efter og sagde, at de havde besluttet sig for at pege på Venstre, siger han.

Han savner borgerlige aftryk i den aftale, som der er lavet:

- Vores vurdering er, at det politiske grundlag, der er blevet arbejdet på, er der ikke noget fornyelse i. Man tager ikke borgernes dom alvorligt. Der har heller ikke været ønske om et reelt bredt samarbejde, siger han.

Dragør har været en af de sidste kommuner, der manglede en borgmester efter kommunalvalget tirsdag. Slagelse Kommune mangler også at konstituere sin borgmester.