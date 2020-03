Venstre bakker op om regeringens hastelove

Det største oppositionsparti, Venstre med 43 mandater, er klar til at støtte regeringens forslag til hastelove, der kan bruges til at inddæmme og afbøde coronasmitten.

- Vi kommer til at støtte regeringen og tiltagene, som vi har fået dem skitseret. Vi vil have rettelser og forbedringer til dem, og så regner jeg med, at vi kommer til at bakke op om det her.

- For det er nødvendigt, at vi alle sammen står sammen. Også på Christiansborg, siger formanden.

Blandt de hastelove, der efter planen skal gennemføres torsdag, er blandt andet en ophævelse af behandlingsgarantier, så sundhedsvæsnet kan fokusere på de mest udsatte patienter og de, der er ramt af coronavirus.

- Det, der er altafgørende, er, at vi kan hjælpe de borgere, der er særligt udsatte. Ældre, kronikere og folk med alvorlige sygdomme.

- Vi skal have kapaciteten til at tage os både af de udsatte patienter, og de patienter, der har alvorlige sygdomme som kræft. Så er vi nogle andre, der må udskyde planlagte, men ikke kritiske operationer som knæ- og hofteoperationer.

- Det er selvfølgeligt ærgerligt for den enkelte, men jeg synes, det er en rimelig prioritering, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Et andet tiltag, der skal behandles, er at give muligheden for at forbyde forsamlinger over 100 personer. Det er et stort indgreb i den grundlovssikrede forsamlingsfrihed.

Derfor vil Venstre også kigge nøje på, hvad regeringen fremlægger.

- Vi kommer til at støtte de forslag, der er fremsat. Men vi kommer også til at være konstruktive og kritiske i processen. Forsamlingsfriheden er grundlæggende i Danmark, så vi skal gøre os umage.

- Vi skal sikre os, at det er tiltag, der kun kan iværksættes på en hensigtsmæssig måde. Og at vi ikke lægger nogle værktøjer i hænderne på enkeltpersoner - hvor dygtige de end måtte være - som vi ikke har lyst til, siger Jakob Ellemann-Jensen.