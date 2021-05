Venstre afviser at pille ved kontanthjælpsloftet

Hvis beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil lave en aftale om at ændre kontanthjælpssystemet med Venstre, kan han glemme alt om at fjerne kontanthjælpsloftet, sådan som Ydelseskommissionen har foreslået mandag.

- Vi kan ikke støtte, at vi river kontanthjælpsloftet ned, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen.

- Det er det, der sikrer, at det altid kan betale sig at gå i arbejde. Det har vi brug for at holde fast i og ikke fjerne. Så det bliver ikke med vores opbakning, at vi fjerner kontanthjælpsloftet.

Kommissionen har mandag anbefalet, at man simplificerer kontanthjælpssystemet på en række områder. Herunder at kontanthjælpsloftet skrottes.

Groft sagt skal der være en grundsats og en forhøjet sats, som man kan kvalificere sig til gennem uddannelse eller arbejde og et bestemt antal års opholdstilladelse.

Dertil kommer en række tilskud - særligt til børnefamilier - som kan supplere grundsatser.

Den simplificering betyder blandt andet at selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelser - det var det, der tidligere hed integrationsydelser - skrottes.

De personer skal i stedet have en kontanthjælp, som så til gengæld vil være lavere end i dag.

Det vil betyde, at for 25.000 indvandrere på kontanthjælp vil ydelsen falde. Til gengæld vil den stige for 34.000 personer på det, der tidligere hed integrationsydelser.

Særligt den sidste del af den manøvre er heller ikke noget, Venstre kan bakke op om.

- Vi vil gerne drøfte forenklinger af kontanthjælpssystemet, men vi kan slet ikke støtte, at vi hæver ydelserne til arbejdsløse indvandrere og flygtninge, som der er lagt op til i kommissionens forslag, siger Hans Andersen.