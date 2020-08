Venstre åbner for politibesøg og tvangsindlæggelser

Det største oppositionsparti vil blandt andet have, at personer, der ikke overholder selvisolation, skal kunne få besøg af politiet og i sidste ende blive tvangsindlagt.

Det siger næstformand Inger Støjberg (V) forud for forhandlingerne.

Hun begrunder blandt andet Venstres synspunkt med de oplevelser, man har haft på Danish Crown-slagteriet i Ringsted, der er midlertidigt lukket, efter at mange ansatte er blevet smittet med covid-19.

- Derfor mener vi, at det vil være ren fornuft at sige, at man kan blive kontaktet af politiet til en stikprøve for at se, om man opholder sig på den adresse, man skal opholde sig på.

- Gør man ikke det, er der allerede nu i lovgivningen en mulighed for at tvangsindlægge folk. Simpelthen for at få brudt smittekæden, siger hun.

En del af de ansatte på blandt andet Danish Crown-slagteriet har anden etnisk herkomst end dansk. Adspurgt om hvorvidt hun er ude i et populistisk ærinde, svarer Inger Støjberg:

- Man kan i hvert fald sige så meget, at jeg ved, at Danish Crown er blevet ringet op ad flere omgange, og det er noget af det, de anser som et problem.

Dansk Folkeparti bakker op om forslaget.

Partiet mener desuden, at der skal sættes ekstra ind i området omkring Aarhus, hvor smitten er eskaleret, blandt andet blandt i det somaliske miljø.

- Vi foreslår, at man indfører mundbind i det offentlige rum i de ghettoer, hvor det her problem er.

- På den måde har vi en chance for at stoppe den smitte, som desværre florerer, og som altså smitter rundt omkring i Aarhus, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF).

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, er til gengæld skeptisk over for forslaget om politibesøg og mulige tvangsindlæggelser.

- Indtil der er nogen, der kan vise mig, at der er et problem, ser jeg ikke nogen grund til at ændre på det, siger han.

Hverken sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) eller justitsminister Nick Hækkerup (S) udtaler sig inden forhandlingerne.

Mens de tre første faser har haft karakter af reel genåbning, så er det mere lunkent med fase 4, hvor blandt andet spillesteder og natklubber indgår.

Det skyldes, at smittetallene er begyndt at gå den forkerte vej, så flere er blevet smittet med coronavirus i den seneste tid.

Kulturminister Joy Mogensen (S) slog kort før forhandlingerne, som hun ikke selv deltager i, fast, at spillesteder ikke skal forhandles i samme spor som diskoteker og natklubber.

Også forsamlingsforbuddet er på dagsordenen.

Kort tid før forbuddet 8. august skulle være blevet hævet til 200 personer, valgte regeringen at fastholde det på 100 personer. Det er set i lyset af, at epidemien tager til flere steder.

Derudover ventes kravet om de seks overnatninger for turister også at blive diskuteret blandt partierne.