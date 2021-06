Venstre: Sundhedsklynger duer ikke uden patientrettigheder

Regeringen, Kommunernes Landsforening og Dansk Regioner er enige om, at der skal oprettes 21 sundhedsklynger landet over. De skal sikre, at kommuner, regioner og hospitaler arbejder langt bedre sammen om behandling og opfølgning af patienter.

Aftalen ligner til forveksling det sundhedsudspil, som Venstre selv kom med før valget i 2019. Og partiets sundhedsordfører, Martin Geertsen, ser da også med milde øjne på det.

- Vi foreslog det for mere end to år siden, så det er vi da glade for, at regeringen har mere end ladet sig inspirere af. Og jo faktisk har overtaget nærmest en til en, siger han.

Sundhedsklyngerne skal være en del af de store forhandlinger om en ny sundhedsaftale, som Folketinget tager hul på til efteråret. Og de kan ikke stå alene, siger Martin Geertsen.

- Denne her struktur kommer ikke til at virke, hvis ikke man har en høj, ensartet kvalitet ude i kommunerne for de patienter man modtager fra hospitalerne. Der skal vi have lavet nogle standarder.

- Og så skal vi styrke patienternes rettigheder. Der er alt for mange patienter, der farer vild i vores sundhedssystem. De skal have rettigheder, når der kommer til overgange mellem hospitaler, kommuner og almen praksis, siger han.

Ordføreren nævner blandt andet, at langt flere skal have en ansvarlig person i sundhedsvæsnet.

Det vil koste penge, siger Martin Geertsen. Og dem er Venstre klar til at finde.

- Det kommer til at kræve flere ressourcer, hvis man virkelig vil i mål. Et er strukturen, men skal man styrke kvaliteten, så vil det koste penge. Og det er vi villige til at afsætte, siger han.

Da Venstre fremlagde sit sundhedsudspil, involverede det, at regionerne blev nedlagt. Det skabte en del ballade ikke mindst internt i Venstre. Og den idé er da også lagt i skuffen, siger ordføreren.

- Det der - det har vi parkeret for lang tid siden. Regionsrådene er kommet for at blive. Og vi har ingen planer om at foreslå, at de bliver nedlagt.

- Men alt det andet fra vores udspil, det står vi fast på, siger Martin Geertsen.