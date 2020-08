Venstre: Politi-udspil er staffage og sminke

Oppositionspartiet Venstres retsordfører, Inger Støjberg, mener dog, at forslaget forslår som en skrædder i helvede i forhold til de udfordringer, politiet står over for.

- Det, der er lagt frem, er staffage og sminke. Og det kommer ikke til at løse de problemer, vi står over for. Vi skal have langt flere betjente, end der er lagt op til her.

- Det er næsten at gøre grin med folk at sige, at der skal være 20 nye nærpolitienheder og de skal have åbent tre timer i døgnet på hverdage i normal kontortid, siger hun.

I sidste uge præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S), at regeringen ville gøre noget mod usikkerhed. Ikke mindst, hvad Mette Frederiksen beskrev som utryghed skabt af unge indvandrerdrenge.

- Det svarer ikke de udfordringer, vi står over for, og som statsministeren selv pegede på i sidste uge. At det er utrygt at tage S-toget, overfald og chikanering, det er ikke noget, der sker i almindelig kontortid, siger Inger Støjberg.

Den daværende regering, både den rene Venstre-regering og den efterfølgende regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative havde stort fokus på at få flere betjente.

Det medførte gentagne finanslove med fokus på flere betjente, indførsel af politikadetter og en ny politiskole. Men det var altså ikke nok, siger Inger Støjberg.

- At det ikke er nok er et billede på den udvikling i samfundet, vi ser. Vi har langt flere indvandrerdrenge, der skaber utryghed.

- Vi ser en forråelse af kriminaliteten og langt mere svær kriminalitet som it-kriminalitet, grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme, siger Inger Støjberg.

Alt i alt er Venstre dog klar til at forhandle på baggrund af udspillet, hvor ikke mindst en mere slagkraftig efterforskningsenhed til mere kompliceret kriminalitet falder i partiets smag.

- Vi kommer til at gå ind i de her forhandlinger med en række ønsker. Flere politibetjente, men også mere teknologi som eksempelvis mere overvågning, siger Inger Støjberg.