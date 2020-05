Venstre: Plan gør ingen forskel for patienters rettigheder

Regeringens og Danske Regioners plan for at genindføre patientrettighederne er dybt skuffende, mener Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde (V). Hun kalder aftalen for "en ikke-aftale".

Men Sophie Løhde påpeger, at suspenderingen af patientrettighederne også uden aftalen ville være blevet ophævet ved årsskiftet som følge af den bekendtgørelse, der satte dem i bero i første omgang.

- Vi er meget skuffede over, at regeringen har den holdning, at patienterne først skal have deres rettigheder tilbage ved aller-allersidste udkald, siger hun.

- Vi havde gerne set, at patienterne meget før fik deres patientrettigheder tilbage, og dermed deres ret til hurtig udredning og behandlingsgarantien.

De rettigheder, som under coronakrisen er blevet sat ud af kraft, er blandt andet udrednings- og behandlingsgarantien.

De betyder, at man har krav på at blive undersøgt og få stillet en diagnose inden for 30 dage og krav på behandling senest 30 dage efter diagnosen.

Med regeringens plan, som er blevet offentliggjort fredag aften, står det til gengæld klart, at patienterne i psykiatrien får deres patientrettigheder tilbage 1. september.

Og dét er bestemt bedre end ingenting, mener Sophie Løhde.

- Vi synes, at det er rigtig godt, at patienterne i psykiatrien får deres rettigheder tilbage noget før. Men man kan stille sig selv spørgsmålet, om de ikke kunne få det endnu før?, siger hun.

Hun påpeger, at psykiatrien ikke har været pålagt at friholde kapacitet til behandling af Covid-19-patienter, sådan som de øvrige sundhedsvæsen har skulle.

Og derfor mener hun, at det burde være muligt, endnu hurtigere at få patienternes rettigheder tilbage i psykiatrien.